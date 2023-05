La convocatoria de Sánchez se cruza en el traspaso de poderes y abre incógnitas.

La convocatoria de elecciones generales anticipadas –que este lunes anunció el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez–, se cruza con los tiempos previstos para el traspaso de poderes en las diversas instituciones, incluyendo la constitución de los ayuntamientos, la investidura de la próxima presidenta del Govern y la de los consells.

Aunque los plazos están muy reglados, lo que es evidente es que introducen una variable en la negociación de las posibles contrapartidas entre PP y Vox. Y además, obligan a los partidos a elegir en tiempo récord listas electorales. El plazo para presentar candidaturas termina el 19 de junio; antes, concretamente vence el día 6 el plazo para comunicar las coaliciones. Al menos dos formaciones, Podemos y Més per Mallorca, tienen que formalizar acuerdos en ese sentido. Podemos, con la plataforma Sumar, de Yolanda Díaz, y Més con los partidos afines de Menorca y de Eivissa que quieren presentarse con la marca Ara Balears. Lo que está descartado es que Més per Mallorca se sumara a la plataforma que inspira la vicepresidenta y ministra de Trabajo. Los resultados electorales del partido morado en las Islas han roto la idea de que este partido siempre obtenía en Balears mejores porcentajes que en el resto de comunidades autónomas.

El PSIB, en campaña

La Ejecutiva del PSIB está desde este lunes «en campaña» para esas elecciones, según indicó el portavoz de la Ejecutiva, Iago Negueruela, que dijo que no quería especular sobre si la secretaria general del partido y presidenta del Govern, Francina Armengol, podría encabezar la candidatura de Balears al Congreso. Si así fuera, eso sería antes de las celebración del debate de investidura de Prohens ya que Armengol tendría que haber renunciado formalmente pues no se puede ser, a la vez, candidata al Congreso o Senado y presidir un ejecutivo autonómico. Negueruela dijo que no había que especular al respecto y que la decisión será rápida. Pere Joan Pons ha encabezado la lista del PSOE por las Islas en las dos últimas generales.

Iago Negueruela habló como portavoz del PSIB y como portavoz del Govern, que –por la mañana– celebró una breve reunión, la primera en funciones. Además de aprobar dos cuestiones de trámite, informó de que se había puesto en marcha el proceso de traspaso y de elaboración, «con total transparencia», de los informes sobre el estado de las cuentas y cuáles son los proyectos pendientes. En esa comparecencia, en la que también fue preguntado por el futuro de Armengol, dijo que «ni se me había pasado por la cabeza» esa posibilidad.

Respecto al efecto de la convocatoria de las generales en la formación del próximo Govern y, por consecuencia, en la continuidad del Govern en funciones y sus miembros, el conseller fue claro: «Estarán en funciones hasta que se forme un nuevo Govern» y que «los plazos los marca ahora la fuerza más votada, que es la que tiene que formar gobierno».

La convocatoria electoral coge totalmente a traspiés a Ciudadanos (CS), que reunirá a la ejecutiva para decidir si se presenta o no. Al PP le interesa que CS no se presente. Patricia Guasp, la coordinadora en las Islas y candidata, es portavoz nacional del partido. Antes de las elecciones del domingo no descartó que pudiera encabezar el proyecto en unas generales, aunque ahora el escenario es otro. También el Partido Popular tiene que definir, en paralelo a las reuniones para formar gobiernos, su lista electoral. Estas generales son las primeras elecciones generales que celebra el PP desde que Marga Prohens asumió la presidencia del partido. Tendrá manos libres para decidir la candidatura.