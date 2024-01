«Yo tenía a la venta una lámpara de salón en el portal Milanuncios.com por solo 50€, y un viernes por la tarde (que los bancos ya están cerrados hasta el lunes, sin poder de reacción) me llama una persona interesándose y me propone hacerme el pago por Bizum, por que me dice que está en Menorca, y aprovechando que tiene una empresa podemos usar su compañía habitual de transportes para mandar la lámpara a Menorca sin coste. Por esas fechas, enero de 2021, yo no estaba muy familiarizado con el Bizum, y coincidía que mi banco había cambiado el protocolo de seguridad de transacciones (antes tenía una tarjeta con códigos que me pedía la entidad para verificar) y ahora hay que verificar con la app del móvil. Creo que todo esto lo sabía el estafador y contaba con la posible confusión», explica Juan, una de las víctimas de Palma de las estafas por internet.

«Me mandó un WhatsApp con un enlace que se suponía dirigía al banco para que aceptara el ingreso. Yo abrí el enlace y me aparece una página con su logo y demás estética propia del banco en la que me pide mi usuario y contraseña para poder aceptar el ingreso. En ese momento el estafador accede a mi usuario y contraseña se mete en la cuenta y hacer trasferencia de todo el dinero a una cuenta suya en Cartagena. Al ser fin de semana, el delincuente puede sacar el dinero de cajeros sin que se pueda dar aviso al banco receptor del delito, en este caso Banco Santander», concluye el hombre, que perdió 4.300 euros.