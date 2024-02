Los diputados rebeldes no aclaran si volverán a pedir la expulsión de Le Senne y De las Heras.

Los críticos de Vox no aclaran si volverán a convocar una reunión para aprobar formalmente la expulsión de los dos diputados de la formación, como señalan los letrados. El informe de los letrados dice que en la expulsión de produjo un defecto formal porque en el orden del día de la reunión no figuraba este punto. La portavoz del grupo, Idoia Ribas, ha asegurado que su grupo estudiará el informe de los letrados para decidir qué hacen ahora.

La Mesa ha decidido dejar en suspenso la expulsión de Le Senne ante el informe de los letrados ante la posilbiidad de que acordar la expulsión pudiera suponer la vulneración de derechos fundamentales de los dos expulsados. El acuerdo se ha tomado por unanimidad, en una Mesa formada por el propio Gabriel Le Senne, además de los representantes de PP y de PSIB.

Los letrados no entran en el fondo del asunto y no tienen en cuenta el escrito presentado por los diputados expulsados. Aseguran que la Mesa no debe juzgar las decisiones que toman los partidos políticos, por lo que tampoco valora el escrito de los diputados de Vox en los que apuntaban que los críticos han sido suspendidos cautelarmente de militancia, por lo que no actúan en nombre de Vox.

Si lo críticos vuelven a convocar una reunión y cumplen con los requisitos que marcan los letrados, la suspensión sería inmediata. De momento, Le Senne gana tiempo a la espera de ver cómo reaccionan los críticos. Si la expulsión se confirma, todos los grupos parlamentarios podrán presentar candidatos, incluido el PP, una opción que ahora mismo está sobre la mesa.