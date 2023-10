El CE Mercadal perseguía la primera victoria del curso a domicilio pero regresó de vacío de su visita al campo del Collerense. La fiabilidad exhibida en casa hasta la fecha contrasta con la inoperancia cuando actúa como visitante, con dos derrotas en sendos desplazamientos. Un gol del menorquín Alfonso Collado al filo del descanso fue suficiente para dejar los tres puntos en casa. En la segunda parte el equipo dispuso de varias oportunidades claras y se hizo merecedor del empate pero la falta de acierto le dejó sin recompensa.

Lluís Vidal repitió el mismo once que tan buen rendimiento le dio ante el Arenal aunque a los doce minutos tuvo que dar entrada a Raúl por la lesión de Xavi, aquejado de un golpe en la espalda tras un choque con Oriol. El Collerense intentó sorprender en los cinco primeros minutos, equilibrándose las fuerzas con el paso de los minutos. El Mercadal trató de rasear el balón y abrir el campo, aunque le faltó profundidad. Prueba de ello es que no disparó a portería en los primeros 45 minutos. Sólo reseñar una caída de Rubén dentro del área en el minuto 4 que el colegiado no contempló como punible. Si bien es cierto que no se prodigó en ataque, tampoco sufrió en defensa, a excepción de un dispao de Xavi en el minuto 38 que Oriol envió a córner. Con el tiempo agonizando, una pérdida en la banda derecha posibilitó el último ataque de los locales, clave a la postre. Alfonso abrió a la banda contraria para la incorporación de José que, libre de marca, puso el centro para el remate en carrera del propio Alfonso.

Vidal buscó la reacción nada mas volver al campo, con un doble cambio en el descanso - dio entrada a Javi y Pau- y adelantando la posición de Yassin. El ex jugador de la Unión tuvo la primera oportunidad con un libre directo bien ejecutado pero que encontró igual respuesta en el portero. Sin embargo, no hubo la continuidad esperada en busca del empate y el larguero evitó en segundo gol tras un remate de Nacho Sánchez. De nuevo lo intentó Yassin con una espectacular chilena desde la frontal, Pau, Pepo y Rubén, que desbordó una y otra vez a su pareja de baile. Fruto de esa mayor insistencia, las oportunidades sí que empezaron a sucederse, pudiendo llegar también la sentencia del Collerense, sobretodo en una acción de Dennis que parte del campo dio por bueno por el efecto óptico. En los últimos minutos se reclamó otra pena máxima, en esta ocasión sobre Yassin, que pudo continuar la jugada y acabar estrellando el balón contra el guardameta.