Ciutadella tornarà a tenir cinema a partir d’aquest pròxim cap de setmana. Després de prop de dos anys amb les sales del Canal Salat tancades, la nova empresa adjudicatària, Es Moix Negre SL, farà un acte de reinauguració de les instal·lacions divendres vespre, i es projectaran les tres primeres pel·lícules tant dissabte com diumenge.

La infraestructura de Ciutadella va tancar la seves portes el setembre de 2020, quan l’anterior concessionària va presentar concurs de creditors. Des de llavors «s’ha fet una bona feina perquè es pogués obrir l’abans possible», tenint en compte les múltiples dificultats que s’ha trobat l’Ajuntament. I és que, segons el regidor de Cultura, Andreu Cardona, «la reobertura ha estat un repte inesperat per aquesta legislatura», arran de la dissolució de la societat que gestionava l’espai anteriorment.

Festa i primeres pel·lícules

Divendres, a partir de les 20 hores, les portes dels cinemes es reobriran per a celebrar-hi la reinauguració. Com apuntà Ignasi Saura, de l’empresa exhibidora, «es faran diferents activitats al llarg del capvespre i vespre, perquè es coneguin les instal·lacions» i «es projectarà qualque curt i tindrem un grup musical que amenitzarà la vetllada».

Quant a les primeres projeccions, se’n faran tres dissabte, i tres diumenge. «Les pel·lícules que es projectaran són ‘Minions 3’, ‘Padre no hay más que uno 3’ i ‘Elvis’», concretà Saura.

La nova etapa a les sales del Canal Salat arriba amb novetats. S’ha renovat el bar, que a més tindrà servei de restauració (s’implantarà progressivament) s’han fet millores als banys, s’ha optimitzat l’acústica de les sales per eliminar reverberacions, s’han instal·lat lluminàries led (abans eren de baix consum) i s’han renovat els equipaments de so i els projectors.

Amb tot, «és una oportunitat per aprofitar les instal·lacions per fer-hi altres activitats, aprofitant que tenim equips molt bons». És així que es faran activitats en col·laboració amb entitats culturals i socials de l’Illa, per treure més rendiment a les dues sales, amb 132 i 133 localitats, cada una.

Més que un cine

El projecte que va presentar Es Moix Negre i que va guanyar el concurs destacava perquè ha de convertir l’espai en un «cinema inclusiu», on no només es faran les projeccions de cine els vespres, sinó que durant la resta del dia s’hi podran fer multitud d’activitats. Perquè «venim per complementar l’oferta cultural» de Ciutadella, fet pel qual «ens sentim afortunats», exposà Saura.

Inicialment, els cinemes s’obriran amb l’activitat exhibidora, i a poc a poc s’aniran incorporant altres ofertes lúdiques, culturals i d’oci. El mes d’octubre, per exemple, es reiniciaran les projeccions del Cine Club de Joventuts Musicals de Ciutadella.

Joana Gomila valora positivament la reobertura «de la mà d’aquest grup de joves que tenen moltes idees noves» i que «va més enllà de les projeccions». De fet, assegura, «el projecte va engrescar l’Ajuntament».

En un primer moment, els cinemes es posaran en marxa amb pel·lícules de cinema comercial, amb projeccions des de dimecres fins diumenge. Després, de forma progressiva, s’anirà apostant per produccions més diverses, dirigides a públics diversos.

Les pel·lícules que es poden veure aquesta setmana

MINIONS 3

Estats Units, 2017. Director: Pierre Coffin, Kyle Balda i Eric Guillon. Intèrprets: Steve Carell, Kristen Wiig, Trey Parker, Miranda Cosgrove, Pierre Coffin, Russell Brand, Dana Gaier, Andy Nyman. Gènere : Animació. Durada: 90 min. Qualificació: Per a tots els públics.

PADRE NO HAY MÁS QUE UNO 3

Espanya, 2022. Director: Santiago Segura. Intèrprets: Santiago Segura, Toni Acosta, Leo Harlem, Carlos Iglesias, Silvia Abril, Loles León, Diego Arroba «El Cejas», Martina D’Antiochia. Gènere : Comèdia. Durada: 120 min. Qualificació: Per a tots els públics.

ELVIS

Austràlia, 2022. Director: Baz Luhrmann. Intèrprets: Austin Butler, Tom Hanks, Olivia DeJonge, Richard Roxburgh, Helen Thomson, David Wenham, Kelvin Harrison Jr. Gènere : Drama. Durada: 159 min. Qualificació: No recomanada per a menors de 12 anys.