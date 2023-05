Del 3 al 14 de juliol tindrà lloc la primera edició dels tallers d’estiu que promou l’Institut Menorquí d’Estudis dins el Programa Vinculum se celebraran entre els dies 3 i 14 de juliol. El seu objectiu, segons expliquen des de l’entitat, és fomentar la recerca i el coneixement científic sobre Menorca entre els adolescents.

Els tallers estan orientats a joves amb «ganes d’aprendre a fer recerca en qualsevol àmbit de coneixement relacionat amb el territori i especialment idoni per tot aquell alumnat que el pròxim curs hagi d’entrar a primer de Batxillerat on hauran de fer front a la nova assignatura d’elaboració del seu Treball de Recerca». Els temes són molt diversos, fet que permetrà optar per un ampli ventall de possibilitats que van des de l’estudi dels plàstics a les platges, els meteotsunamis, la recerca en el món de l’arqueologia o de la salut o qüestions relacionades amb àmbits socials com el passat musical de Menorca o el recurs de l’entrevista oral en la història contemporània, entre d’altres.

Per a la primera edició s’han previst deu tallers impartits per investigadors i científics que formen part de l’IME o d’àmbits específics com l’Institut d’Investigació Biomèdica de l’Hospital de Sant Pau així com professors o catedràtics de la Universitat de les Illes Balears. «Amb aquests tallers es podrà aprendre, d’una manera amena i pràctica, a elaborar un treball de recerca, a aplicar el mètode científic i a saber quines eines es poden emprar per obtenir dades i analitzar-les», explica la coordinadora científica de l’IME, Marta Jordi. Cada taller inclourà una part teòrica i una part pràctica que ajudarà a visualitzar millor tots aquells continguts que es rebin. Les sessions es celebraran a la seu de l’IME i per aquelles activitats on s’hagi previst una sortida de camp, el transport estarà inclòs en el cost del curs.

El president de l’Associació de Directors d’Ensenyament Secundari de Menorca i historiador, Miquel Àngel Casasnovas, considera que aquests tallers poden ser una molt bona font d’inspiració pels joves i una excel·lent oportunitat per implicar-los en l’estudi de l’illa tot establint un lligam amb el seu territori en aspectes que tal vegada desconeixien.