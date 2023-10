Les llibreries de Menorca, almanco les deu que solien participar en la Fira del Llibre en Català en les darreres edicions, han anunciat mitjançant un comunicat conjunt que no prendran part a la nova Fira del Llibre de Menorca que ha anunciat el Consell en substitució de la primera, amb l’objectiu que passi a ser un esdeveniment per a autors menorquins que produeixen tant en llengua castellana com en catalana.

La Fira del Llibre ja no es dirà en Català i passa a ser d’autors menorquins En una carta, les llibreries expliquen que no estan d’acord amb la decisió del Consell i que en qualsevol cas aquest nou enfoc de la Conselleria de Cultura s’hauria d’articular en una nova fira diferent «en cap cas substitutiva de la Fira del Llibre en Català», planificada amb «cura i detall per realment fer-la viable i atractiva al públic». DOCUMENT. Llegeix la carta de les llibreries de Menorca en aquest enllaç Expliquen els deu establiments que la Fira del Llibre en Català sempre ha promogut «la llengua i la literatura de Menorca, prioritzant l’espai i la visibilització de les publicacions i autors menorquins». A més, hi participaven centres educatius, artistes locals, les biblioteques i autors de fora amb l’ànim de «dinamitzar les relacions amb els agents del món del llibre en català». Més i EM acusen al Consell d’atacar la llengua catalana amb els canvis de la Fira del Llibre Les formes del conseller Joan Pons Torres no han agradat als llibreters. Comenten que el 4 d’octubre es va fer una reunió en què es va exposar la idea del canvi i la data de Sant Antoni (que tampoc va agradar per raons comercials), davant la qual les llibreries expliquen que van reaccionar amb «sorpresa i desacord». Expliquen que el conseller va assegurar que donaria una volta a la idea i els faria arribar una proposta concreta, cosa que de moment no ha fet, per la qual cosa no han pogut «valorar-la conjuntament i poder esmenar».