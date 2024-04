El Tren de la Bruixa atura aquest dissabte (20 hores) a l’Auditori de Ferreries. Hi duu «Alpha Centauri», un viatge interestel·lar imaginari al sistema més proper al Sol carregat de música en directe i amb un rerafons ben crític amb l’egoisme, el desequilibri entre pobres i rics i el malbaratament dels recursos naturals.

El projecte és obra de Txus Llufriu, músic amb llarga trajectòria autor de «Ses mans de l’estirp», la cançó dedicada a les pedres modelades pel vent i la història a Menorca a qui posà veu Chiara Oliver poc abans del seu exitós pas per «Operación Triunfo». El videoclip frega les 1.500 visualitzacions al YouTube.

Un any després, aquest passat gener, El Tren de la Bruixa estrenà l’obra futurista «Alpha Centauri» a la sala d’actes de l’institut Josep Maria Quadrado de Ciutadella i la resposta dels assistents, «uns 120, bona part d’ells amics, ens ha animat a aprofitar la feina i mostrar-la també a un entorn més professional».

Ben acompanyat

L’acompanya dalt l’escenari la seva parella Anna Porta, membre del duet d’actrius Cop Blau, qui ha ajudat Llufriu a fer els textos i a donar-los vida, amb una narració no exempta de comicitat en molts moments de la funció. Donant veu a capellans i a periodistes i explicant a través seu la dèria decadent de la humanitat.

Juntament amb ells dos, quatre vocalistes i quatre músics transporten l’espectador 200 anys més endavant, a una Terra seca, contaminada i en guerra, on ja no és possible viure en condicions.

Un món injust, del qual només poden fugir -a traïció- els poderosos, rumb al sistema estel·lar dels tres sols a 4,36 anys llum de la Terra. On es queden a viure, en una situació inhòspita, els ciutadans amb menys recursos.

Però, com en tots els contes de la nostra infantesa, el text de Llufriu també conté una moralitat final. «Quan els més rics fugen i surt l’egoisme, a la Terra comença a ploure i s’obre una porta a l’esperança per poder viure millor».

Reflexió mediambiental

«La història -diu Llufriu- és l’excusa per fer veure tothom que estem contaminant el planeta i consumint els recursos que ens fan falta per viure. Si seguim carregant-nos el món, pot ser sí que algun dia s’haurà de plantejar fugir a un altre indret del sistema solar. I, la veritat, no té cap sentit que sigui així perquè, si el cuidam com toca, ja tenim un planeta perfecte on viure».

Tornar a representar «Alpha Centauri» suposa, per a Llufriu, «una nova oportunitat de prendre gust fent el que ens agrada». No hi ha més pretensions, per ara, en aquest muntatge, al que també han ficat cullerada Fel Almagro, en la recreació de sons i ambients, i el director d’escena Víctor Genestar.

Miquel Plana, Vanessa Cáceres, Xavier Marquès, Sergi Cleofe i les Cloe Anglada, Àngela Almagro i Marina Llufriu posen la veu i Mingo Florit (guitarra), Joan Salord (bateria), Damià Torres (baix) i Gibet Villalonga (piano), la música. El preu de les entrades és de només 7 euros.