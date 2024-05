A través de la recopilación de apuntes, pruebas, mezclas de colores, fotografías y bastante paciencia, la labor de Bosch va dando sus frutos con el caballo como protagonista principal de sus creaciones, un animal al que le une una «conexión especial» desde que era muy pequeño. La falta de tiempo es uno de los problemas a los que se enfrenta. «El campo es duro, no tengo horas suficientes, pero ello hace que mi motivación sea más grande. Me gustaría poder hacer más de lo que hago… A veces, me viene una idea a las dos de la mañana y me levanto para plasmarla», relata el artista, quien confiesa que esta nueva actividad en su vida «es algo que realmente necesito y creo que me ha ayudado a crecer como persona».