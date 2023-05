Esta vez no ha venido de 5 votos como en 2019. El PP mantiene y aumenta su mayoría absoluta en Es Migjorn Gran con 6 concejales frente a solo 3 del PSOE, las dos únicas listas que se presentaban en el municipio.

Entran nuevos como concejales del PP Antonio Borrás y la independiente Paloma Carrasco que se suman a Antonia Camps, alcaldesa desde 2019, y a los concejales Tamara Rotger, Ramón Verdú y F. Adriana Moll Sales.

Con un censo de un centenar de votantes más que en 2019 y una participación igual, del 76 por ciento, se emitieron 936 votos. 585 papeletas fueron para el PP y le otorgan 6 regidores en el nuevo gobierno municipal, mientras que la candidata Pilar Pons del PSOE cosechó 299 votos que se traducen en 3 concejales de la oposición: ella misma, la independiente Bego Pons y Pepe Mercadal.

Recuento de votos en Es Migjorn. | Carol López

Ocho años de alcaldesa Camps

Entre lágrimas y acompañada por su familia y resto del equipo del PP, «Toñi» Camps expresaba a las 22 horas su emoción y agradecimiento tras conocer los resultados. «Estoy muy emocionada y quiero dar las gracias a todo el pueblo de Es Migjorn, a todos los migjorners y migjorneres que han confiado en mí, que sepan que no les defraudaré como no he hecho nunca y que me tendrán siempre cerca y ayudaré a todo el mundo por igual como he hecho estos cuatro años». Está dispuesta a trabajar para el pueblo, dice, y recuerda las elecciones de 2019 cuando no esperaba ganar. «Yo trabajaba en un supermercado, de cajera... La campaña fue muy dura y la otra persona tenía carrera y... Quiero decir a mi pueblo que no hace falta tener carrera sino ganas de trabajar y estar con todo el pueblo. Tener capacidad de gestión, que me han dejado demostrarlo, y creo que lo he demostrado».

El concejal Ramón Verdú, número 3 de la lista y marido de Camps, más calmado aunque igual de contento opina que «Antonia Camps está haciendo historia con todo lo que hace desde que entró. Fue la primera alcaldesa, fue la primera que hizo un Ayuntamiento nuevo, la que hizo un geriátrico, VPO y ahora unos resultados así, rozando los siete concejales...». Para el nuevo mandato «llevamos un programa terrorífico, sobre todo para mí, que llevo Urbanismo, hay muchas cosas. Pero nosotros, de momento hemos cumplido con lo que dijimos ¡y con la pandemia!».

Alta tensión por un voto que Antonia Camps ayudó a introducir

Camps ayudó a que un vecino mayor -que pidió asistencia con las papeletas-, votara al PP. La versión difiere si la explica el PSOE o el PP, pero el hombre sí pidió ayuda, aunque no está claro si quería que le ayudara Antonia en concreto o si quería votarla a ella, que actuaba de interventora. La cuestión es que ella le facilitó la papeleta del PP.

Pere Riudavets, interventor y exalcalde del PSOE, señaló la irregularidad y la tensión subió por momentos. Antonia y Pere acabaron por irse del colegio. El hombre acabó votando, la Mesa registró el hecho y los partidos lo hablaron más tarde, con calma.