El primer encuentro negociador entre el PP y XBalears para el gobierno municipal de Sant Lluís no ha resultado suficiente, pero se ha despejado una de las principales incógnitas, será compartido, Jorge de Diego tendrá responsabilidades en el equipo, que será de siete, no de seis más uno. Falta por determinar qué áreas asume, a la espera del reparto que realice el PP y la negociación después de este punto. No serán ni presupuestos ni urbanismo, las de mayor carga política y trascedencia municipal.

Tanto Loles Tronch, la futura alcaldesa, como Jorge de Diego, aseguraron que hay buena sintonía entre ambos grupos y que en la reunión de ayer se avanzó en el aspecto programático. Muchas de las propuestas de los respectivos programas son prácticamente comunes, más generales en uno y más específicas en el otro, pero coincidentes en su filosofía, según relata la líder popular, que hoy informará a la Junta insular de la marcha de las negociaciones. Noticias relacionadas PP y xBalears Sant Lluís se citan el viernes para negociar el acuerdo Jorge de Diego reconoce que se sentirá «más cómodo» en un gobierno con el PP en Sant Lluís Más noticias relacionadas (1) Estas se hallan encaminadas pero abiertas todavía. En las mismas participan los dos cargos electos más el presidente local de cada uno de los partidos, Alberto Herrán y Nando Gomila y volverán a verse las caras la próxima semana. El apunte Volem Sant Lluís asume que su nuevo papel en el Ayuntamiento es la oposición Volem Sant Lluís se muestra «relativamente satisfecho» por los resultados del domingo, donde obtuvo prácticamente los mismos votos y el mismo número de concejales, tres. Pero «la bajada del PSOE» no permite «reeditar un pacto progresista», según su análisis. Descarta en segundo lugar «cualquier tipo de pacto con los partidos de derechas» y alude a las diferencia tanto con el PP como con XBalears para alcanzar un acuerdo «que sería incómodo para ambas partes y contrario a nuestros principios». Por tanto, asume que su lugar «es la oposición», que promete ejercer de manera responsable.