El PP de Menorca celebra el cambio de postura del equipo del gobierno del Consell y que se haya aceptado aumentar el descuento de los bonos del bus para garantizar la gratuidad para todos los que dispongan de tarjeta, tal y como propusieron en su día los populares. «La izquierda solo acierta cuando rectifica», asegura la presidenta del PP, Misericordia Sugrañes.

En este sentido, la líder popular recuerda que «reclamamos que el autobús fuera gratis total para todos como anunció el Consell d’Eivissa del Partido Popular a principios de agosto y la respuesta fue que no, que solo se aplicaría los colectivos vulnerables y que ya era muy económico con el descuento del 70%». Al final se sumaron a la iniciativa tanto el Consell de Formentera como el de Menorca, ambos governados por la izquierda. «No sabemos si lo han hecho para no quedar en evidencia o porque es más fácil de gestionar el gratis total que cobrar el 30% del servicio, lo que sí sabemos es que Susana Mora ha vuelto a engañar a los menorquines al justificar la medida como una apuesta por la sostenibilidad», afirma Sugrañes.

El PP también critica la «improvisación que supone tomar una decisión de este tipo a pocas horas de su implantación», ya que entra en vigor este jueves, y expone sus dudas sobre «la capacidad para reforzar el servicio que requiere una medida de este tipo».

Con todo, Sugrañes espera que «el tripartito esté a la altura del reto y que el servicio funcione correctamente», ya que se trata de una oportunidad «muy interesante» para fomentar el transporte público y reducir el uso del vehículo privado.

Las concesiones

Sugrañes también ha lamentado la gestión de Movilidad en la tramitación de las nuevas concesiones del transporte público, después de que los servicios jurídicos hayan advertido que se debe reiniciar el proceso, lo que retrasará la adjudicación de unas concesiones que ya llevan algunos años caducadas. El PP muestra su «asombro» ante la «nefasta gestión» del tripartito . «Més per Menorca es un caos gestionando y Susana Mora no solo calla ante Armengol, sino que también lo hace ante sus socios a los que tapa todos sus desastres para evitar problemas y garantizarse la silla», ha afirmado Sugrañes, quien no entiende «por qué nadie se dio cuenta antes de que debía actualizarse el proyecto de líneas, negligencia que provocará ahora que se deba reiniciar el proceso y se prolongue algunos años más esta situación de precariedad».

El PP recuerda que «llueve sobre mojado», ya que todo ello se suma a la polémica del jaleo bus. «El caos y las constantes rectificaciones en el servicio de jaleo bus han sido una constante, lo que evidencia que, una vez más, la incapacidad de gestión del tripartito del Consell», asegura Sugrañes.