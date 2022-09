La asociación Junts as Pla, que aboga por la transformación del Pla de Sant Joan en un espacio de uso cultural y peatonal, ha aprovechado para reivindicar la eliminación de los aparcamientos en esta zona, tras las inundaciones del pasado domingo.

«Deberemos ir acostumbrándonos a unos veranos muy calurosos, pero también a violentas tormentas como la del pasado fin de semana», asegura la asociación a través de un comunicado. Destaca que el Pla de Sant Joan es la continuación del Canal dels Horts que recoge el agua del norte de Ciutadella para llevarla al mar», y que por tanto «es una zona de riesgo donde no se puede tolerar el aparcamiento», afirma de forma contundente. En este sentido, cabe destacar que el domingo varios coches quedaron inmersos en el agua, tras el temporal.

Una grúa se dispone a retirar un coche tras la inundación de Es Pla.| Foto: Sisca Sastre

No solo recuerdan el fenómeno de los delobís, sino también de las constantes rissagues que anegan parte de la zona. «Entendemos que la falta de aparcamiento es muy importante en Ciutadella, pero soluciones existen», y ponen como ejemplo la ejecución del inminente aparcamiento en Dalt Sa Quintan. Aseguran además eliminar los coches erradicará el tan polémico botellón, «tan incómodo para los vecinos del entorno y amplificador de las peleas que vemos cada año en el puerto».

Junts as Pla recuerda que la primera acción de la asociación fue demandar la limpieza en la zona del Bastió de Sa Font, que finalmente ejecutó el Ayuntamiento. Y aseguran que si no se hubiera limpiado esa zona lo que pasó el domingo de madrugada «hubiera sido mucho peor», aunque lamentan que no se completará la tarea. En este sentido, denuncian que sigue habiendo un túnel «ocupado y privatizado ilegalmente», y cuando la reja se abrió por la fuerza del agua, «buena parte de los residuos acumulados de forma irregular acabaron desgraciadamente en el mar». Con todo, creen que ha llegado el momento para que «el ayuntamiento actúe, ponga orden y recupere el antiguo paso; así como se restauren los contrafuertes».

El suelo

La asociación también cree que la tormenta ha puesto de relieve la necesidad de replantear las obras para arreglar el suelo de Es Pla, que el Ayuntamiento ejecuta cada año antes del verano. Según ellos se va añadiendo cada año material nuevo, subiendo el desnivel y haciendo que el canal natural acabe siendo enterrado por la arena actual, lo que incrementa el riesgo de inundaciones. Con todo, piden «una reflexión y pensar en una actuación más seria y sostenible para restaurar las pendientes y mejorar la consistencia del suelo».