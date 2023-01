Las estaciones y la meteorología siempre han marcado el momento del cambio de armario y las compras de calzado y ropa de acuerdo con la temporada. Pero el buen tiempo ha dado al traste con todas las previsiones realizadas por los comerciantes. Ni abrigos, ni jerséis gruesos, ni bufandas, ni guantes y otros complementos, ni piezas propias del invierno están teniendo salida; igual pasa con el calzado, las botas y zapatos para el frío y la lluvia aguardan en los estantes.

El clima cada vez es más cálido, un factor más para la desorientación del comercio local, que debe planificar bien sus compras y no tiene mucho margen de error. «La previsión se vuelve complicada y a un comerciante pequeño le va el sueldo, si esto sigue así, las tiendas tendrán que replantearse qué compran en invierno», reflexiona Macià Coll, gerente de la asociación de comerciantes Ciutadella Antiga. El textil se está viendo muy afectado por estas altas temperaturas, pero la pregunta para la que nadie tiene una respuesta clara es: ¿Hará frío en Navidades futuras? De momento, las tiendas tienen que sacar en rebajas los productos no vendidos «para hacer caja de cara a las compras de la primavera». O por otro lado, «decidir si guardan género para el invierno que viene».

«El tiempo no nos ayuda nada, bufandas y guantes ni se mueven, la gente sabe que no se los va a poner, a lo mejor se compra antes un jersey», explica la propietaria de Can Dineru, en Alaior. Sin embargo, también hay optimismo en esta campaña navideña. «Se está notando el buen tiempo, no se venden piezas gruesas, pero nosotros estamos teniendo el mejor invierno en muchos años», asegura Manu Bagur, gerente de Coll Centre de Moda, en Ciutadella.