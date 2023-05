Al igual que, este martes, expresaran desde la Federación Agrícola y Ganadera de Menorca (Fagme), desde Unió de Pagesos y la Asociación de Empresarios de Explotaciones Agrarias (Agrame) calificaron como de «mala noticia» la decisión de Coinga.

Para la secretaria general de UP, Margarida Llambías, todo esto está generando «mucho desánimo» en las ganaderías y recordó que pagar menos del coste de producción «no es legal según la Ley de Cadena Alimenticia» y «los costes siguen subiendo».

Los próximos días se reunirá la directiva de UP, al igual que harán el lunes en Agrame, y se prevé un encuentro entre las tres OPAS.

Desde Agrame, Lluís Nadal consideró que «la situación se complica más que nunca», porque «habíamos logrado subir el precio poco a poco, y sin alcanzar la media de la Península, gracias a las subvenciones, íbamos aguantando».

Nadal apuntó que «da toda la impresión que es por cuestiones políticas», por la cercanía de las elecciones y «la campaña del Gobierno para bajar la inflación y el precio de la cesta» de la compra.

En un comunicado, Agrame señaló que «aboga por no aceptar ninguna bajada del precio de la leche de forma unilateral» y recordó que el coste de producción supera los 70 céntimos por litro. Así, bajar ahora el precio «es un contrasentido», «no podemos ceñirnos al mismo patrón» que el resto del país «porque no se parte de los mismos parámetros». Por eso, «aunque no haya sido posible equiparar el precio» con la Península, hasta ahora «la tendencia ha sido positiva» y «se ha valorado el esfuerzo de las industrias locales».