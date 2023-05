Tras desestimar, meses atrás, el último intento de Valeriano Allés Canet SL para regularizar la actividad acometida en Binigarba, el Ayuntamiento de Ciutadella ha aprobado «la restitución de la realidad física alterada por obras sin licencia» en el lloc del término municipal. Es así que en pocas fechas expira el plazo de que dispone la empresa para presentar el proyecto de restablecimiento de la zona. Una información que difundió este viernes el GOB, que reclama que se haga ya efectiva la medida.

El 29 de marzo, la Junta de Gobierno municipal aprobó la propuesta, que fue comunicada posteriormente a la empresa. Aunque a preguntas de 'Menorca - Es Diari' el concejal de Urbanismo, José López, no pudo precisar la fecha, esta está próxima. De hecho, el GOB, que denunció la extracción de áridos ya desde 2004 y ha hecho un seguimiento del caso, recordaba que la resolución municipal ordena retirar los escombros «procedentes de otras excavaciones, la restitución de los movimientos de tierra efectuados, así como los tramos de paret seca afectados», y sin olvidar que «el proyecto de restitución debe someterse también al criterio de Xarxa Natura».

Valeriano Allés: «No he recibido nada»

El empresario aseguró que «yo no he recibido ninguna notificación» y que el asunto está en manos de su abogado. En cualquier caso, reiteró que «lo que dice el GOB es mentira», por ejemplo, acerca de los 444.628 metros cúbicos que se alteraron, según la entidad ecologista. «Solo fueron 27.000 metros cúbicos; utilizan un cálculo topográfico erróneo que pusimos en el proyecto y que subsanamos, pero eso no interesa decirlo». En cualquier caso, Allés afirma que no tiene previsto ninguna acometer ninguna restitución, pues no se le ha notificado.