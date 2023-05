En Ciutadella, los planes del equipo de gobierno de retirar el tráfico y los aparcamientos de la Plaça des Born supondrán algunos cambios circulatorios, que suponen básicamente eliminar la posibilidad de dar la vuelta a toda la plaza. Así, los vehículos procedentes de Sa Muradeta mantendrán el recorrido actual, pero únicamente para salir, ya sea por Costa Marina o por la Plaça des Pins y el Camí de Sant Nicolau. De igual forma, aquellos que vengan de las calles Joan Benejam y Nou de Juliol, deberán girar en esa dirección, sin opción a ir hacia la derecha, como hasta ahora.

La compra de unas jardineras en la última Junta de Gobierno ‘esconde’ la «intención» de hacer efectiva, ya, la peatonalización de la antigua plaza de armas de Ciutadella. De hecho, incluso más desde Unides Podem Gent per Ciutadella, que desde el PSM —dos de los tres miembros del equipo de gobierno que apuestan por implantar ya la peatonalización—, son partidarios de llevar a cabo la medida aprovechando que en pocos días se habilitarán más de cien nuevas plazas de estacionamiento en la Plaça de la Pau.

Como apuntaba ayer el concejal de Movilidad, Sergi Servera, la Trail Camí de Cavalls que se celebrará del 19 al 21 de mayo y para la que se vaciará de coches la plaza, «es una oportunidad para que no se vuelva a aparcar en Es Born». Pero depende de varios factores, por un lado, que esté ya operativo el nuevo parking del OAR, y por otro, «que lleguen a tiempo las jardineras» para organizar el nuevo diseño de la plaza. Así, en realidad, «puede ser este mes o en junio cuando se retiren los coches por Sant Joan». Pero la idea es firme, retirar el tráfico de Es Born.

Nueva organización

La peatonalización se hará efectiva en el tramo entre el Teatre des Born y Correos, espacio que sólo podrán invadir transportistas y residentes autorizados, como ya hacen ahora para acceder al Carrer Major des Born. Así, los únicos estacionamientos que continuarán activos serán la decena de plazas de zona azul que hay frente al Consistorio, además del espacio reservado a servicios municipales (delante del CEIP Joan Benejam) y el que se destina a la población en general, a las puertas de las Casas Consistoriales, para realizar trámites en el Ayuntamiento, por un máximo de 20 minutos.

Se prevé reservar dos espacios para carga y descarga, frente al teatro, y entre las calles Nou de Juliol y Joan Benejam. Las paradas de taxis seguirán donde están, igual que las de autobuses, que «queríamos quitar, pero no ha sido posible; al estar caducado el contrato entre Consell y empresas de transporte no es posible eliminarlas», lamentaba Servera. «Si no fuera así, también éramos partidarios de retirar también los buses de ahí, este mismo verano».

Quedan cuestiones por resolver, por ejemplo, quien podrá circular por el Nou de Juliol y Joan Benejam, si será sólo para residentes, para cualquier conductor, en una, o en las dos calles. Asimismo, Servera apunta a la oportunidad que brindan estos cambios, ya que permitirá, «tal como reclaman hace tiempo desde la escuela, que el carril bici llegue hasta allí».

En cuanto a la zona azul, y respetando el número de plazas que gestiona la empresa concesionaria, si se eliminan los coches de Es Born, el nuevo parking del OAR (no el ya existente) sería de pago cuando se instalaran las máquinas de tiques. Sin embargo, si al final no pudiera hacerse efectiva la peatonalización, las cien nuevas plazas de darrere l’OAR serían rotativas de zona azul, de máximo dos horas y sancionables si se excede el tiempo, pero gratuitas.