El frenazo a la peatonalización cambia los planes, pero sólo a medias, para la Plaça de la Pau. Ya preveían PSM y Unidas Podemos que, en el caso de que no se vaciara de coches la Plaça des Born, la nueva zona azul no podría contar con parquímetros al no poderse incrementar el número de plazas —o al menos, no en un número tan elevado, 122— que gestiona la empresa que controla el servicio.

De este modo, la intención es que el nuevo aparcamiento esté pintado igualmente con líneas azules, lo que indicará que es un espacio regulado, con estancias máximas de dos horas. Así, los usuarios, aunque no pagarán por aparcar, sí que deberán ajustarse al tiempo permitido, para así asegurar la rotación buscada de vehículos. Este modelo se utiliza en otros municipios de la Isla. Por ejemplo, Es Mercadal optó por este sistema en las calles del centro durante la temporada baja, con el mismo propósito de lograr las rotaciones.