«Cuento con un equipo para gobernar», dijo Adolfo Vilafranca cuando presentó su candidatura al Consell destacando el perfil profesional de cada uno de ellos, especialmente los seis primeros, que son los que han resultado elegidos. Será, por tanto, un gobierno tecnócrata al que probablemente incorpore un conseller ejecutivo (nombrado, no electo), como ya ocurrió en el Consell que presidió Tadeo en 2011.

En aquella ocasión fueron ocho los elegidos y esta vez solo son seis y además Vilafranca ha hablado de reducir las direcciones insulares. Este propósito dependerá finalmente de si cuenta con un conseller más o no.

Si optara por incorporar a Vox al gobierno insular, contaría con Maite de Medrano en el equipo, pero no parecen esas sus intenciones, según ha declarado públicamente. En este partido confirman que no ha habido contactos, pero están seguros de que llegarán. El Consell es la última institución en constituirse, queda un mes, y asumen que no hay prisa y que estará en línea con lo que suceda en el Govern.

Cambios en el organigrama

Lo primero que cambiará será el organigrama, por lo que la distribución de áreas no coincidirá con la actual. Hay dos, sin embargo, como Bienestar Social y Cultura, que mantendrán su estructura. La primera se caracteriza por una gestión más técnica y la segunda más política y será un departamento en el que probablemente más se notará el cambio salido de las urnas.

Carmen Reynés parece la destinada a Bienestar Social y Familia y Joan Pons Torres será el responsable de la nueva política cultural que se espera de la institución insular. Ambos deben estar trabajando ya en lo que con toda seguridad será su cometido.

También jugará un papel determinante Movilidad, el área con mayor deficiencia de gestión en los últimos años y con retos pendientes como la reforma de la carretera, el contrato de transportes y la concesión de la ITV, entre otros. Buena parte del éxito o fracaso del gobierno de los próximos cuatro años se medirá en esta materia y cabe la posibilidad de que la asuma el propio presidente. No sería el primero, Maite Salord ejerció esa competencia en sus dos años en la Presidencia entre 2015 y 2017.

En aquel momento la reforma de la carretera fue una cuestión estratégica, clave del cambio político, y esta vez puede ser considerada también fundamental para la nueva mayoría. Vilafranca ha sido además el azote del gobierno de izquierdas en esta materia en los ocho años que ha ejercido en la oposición. Nadie como él conoce los antecedentes y la situación actual.

Manu Morales está llamado a ser un hombre fuerte en el quipo y aunque su perfil y trayectoria están ligados al ámbito turístico, no se descarta que pueda asumir Movilidad u Ordenación Territorial, una materia de notable trascendencia con el nuevo PTI.