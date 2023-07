Tras reunirse el martes con representantes de Ciutadella Antiga, la alcaldesa de Ciutadella, Juana Mari Pons, lamentaba ayer la pésima imagen que da la ciudad, a causa de los retrasos en la recogida selectiva del 'puerta a puerta' . Un servicio ‘puerta a puerta’, según la ediol, que se implantó al término de la pasada legislatura, de forma impuesta y «sin un consenso con los comerciantes».

«Es un despropósito, pero lo solucionaremos», aseguró la primera edil, recordando que el nuevo equipo de gobierno del Consell, responsable del servicio de recogida de basuras, acaba de tomar posesión este mismo martes.

«Esta semana no, pero la próxima me reuniré con el conseller o el presidente para tratar el tema». Y es que considera Pons que junio, en plena temporada turística, no era el momento de cambios de esta índole, sin tiempo para reaccionar. Por eso, «si hay que volver al sistema antiguo, se vuelve, en pleno julio tenemos que encontrar una solución para todos».