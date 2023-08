El anterior equipo de gobierno del Consell no tomó ninguna medida legal contra la Asociación Cultural Baladí, acusada de delitos continuados de estafa, falsedad documental y fraude en las subvenciones recibidas para la organización de festivales de danza oriental. Lo confirmó ayer el actual conseller de Cultura, Joan Pons Torres, quien salió al paso del comunicado de Més per Menorca, en el que asegura que en el mes de marzo dio órdenes a los Servicios Jurídicos de emprender acciones legales contra la asociación a la que entre 2016 y 2020 la institución insular dio subvenciones por valor de casi 100.000 euros.

Pons Torres acusó a Més per Menorca, formación encargada del Departamento de Cultura durante el anterior mandato, de «mentir y hacer declaraciones rotundamente falsas» y reiteró que durante el traspaso de poderes los anteriores responsables de Cultura ocultaron el caso al equipo entrante, amén de lamentar que «es muy feo que se escuden en los técnicos del Consell, dando a entender que no han hecho su trabajo, cuando ha sido al contrario».

«Nos enteramos el 20 de julio»

«Dicen que el 13 de marzo -tras recibir el ofrecimiento del Juzgado de Instrucción Número 1 de Palma de sumarse a la causa- decidieron tomar acciones legales, pero no hicieron absolutamente nada», reiteró , antes de preguntarse por qué en todo ese tiempo no concretaron esa supuesta decisión. «Nosotros nos enteramos el 20 de julio y en diez días ya habíamos contratado abogado y procurador. No sé si ellos no lo hicieron por intereses o por incapacidad».