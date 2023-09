Una tormenta ha descargado a primera hora de la mañana de este miércoles con fuerza sobre Menorca. Se ha notado en prácticamente toda la Isla, y la intensa lluvia ha ido acompañado de fuerte viento, con rachas de hasta 73 kilómetros por hora. La tormentaha provocado inundaciones en varios puntos y ha generado algunos desperfectos en Fornells, donde han volado parte del mobiliario de las terrazas de algunos establecimientos, o en Ciutadella tras el desprendimiento de rocas en la muralla de la Costa Marina.

Donde más agua se ha acumulado ha sido en Ciutadella, donde entre las 7 y las 8 de la mañana se han recogido 16 litros por metro cuadrado en menos de una hora. Una cantidad que asciende a 25 litros en el total de la madrugada y primera hora de la mañana. En Es Mercadal se han registrado 13 litros en una hora y en Maó, 11,6.

La Agencia Estatal de Meteorología ha desactivado a partir de las 11 horas del miércoles los avisos por lluvia y tormenta en Menorca, aunque existen posibilidades de que aún pueda llover, aunque no de forma intensa. Para el jueves, en cambio, se espera una mejora, ya que en principio no existen posibilidades de precipitaciones. No obstante, la calma durará poco, puesto que el viernes está previsto que llegue otro frente, con el que volverá a llover.

¿Y el fin de semana?

Para el sábado, primer día de otoño, las previsiones apuntan a que hay altas probabilidades que llueva, sobre todo durante la primera mitad del día, mientras que para el domingo se espera que las precipitaciones se hayan alejado y las posibilidades de lluvia son muy escasas.

Anomalía prevista de temperaturas para los próximos días: bajan el fin de semana, para volver a subir luego | Tropìcaltidbits

El sábado y el domingo soplará tramontana, lo que hará que el otoño arranque con un descenso de las temperaturas, con unas máximas de 22 grados, es decir, hasta 10 grados menos de los 32 que se llegaron a registrar el domingo de la semana pasada. Pese a ello, parece que esta situación no durará mucho, ya que para el principio de la semana que viene las previsiones indican que volverá a subir las temperaturas, por lo que se podía iniciar lo que se conoce como el 'veranillo de Sant Miquel', aunque todavía es pronto para confirmarlo.