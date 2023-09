La Policía de Ciutadella ha intensificado sus esfuerzos para controlar, detectar y procesar los vehículos abandonados en la ciudad. Desde el mes de mayo, han asignado a un oficial de policía exclusivamente a esta tarea y ya se han retirado un total de 140 vehículos, lo que ha permitido liberar espacio en los aparcamientos de Ciutadella.



Desde que se reforzó este servicio en mayo, se han retirado de las vías públicas, por un lado, unos 80 vehículos, entre coches y motos, debido a la renuncia a favor del municipio. Esto significa que el propietario renuncia al vehículo y el Ayuntamiento se encarga de retirarlo. Es importante destacar que este servicio, desconocido por gran parte de la ciudadanía, es completamente gratuito y permite liberar aparcamientos para que puedan ser utilizados por los vehículos que circulan legalmente.



Una vez retirado, el vehículo es trasladado a un centro de desguace autorizado para recibir vehículos al final de su vida útil. Finalmente, se emite el certificado de destrucción definitiva y se realiza la baja definitiva en el registro de la Dirección General de Tráfico. No obstante, la Policía informa que aquellos ciudadanos que deseen dar de baja su vehículo deben acudir a un desguace, donde se les ayudará con los trámites correspondientes.



Además de los vehículos retirados por renuncia, se han eliminado otros 60 coches de las vías públicas después de informar a los propietarios sobre la necesidad de finalizar el proceso de baja legal.

Bicicletas retiradas

En cuanto a las bicicletas, se han retirado alrededor de 80 unidades. Estas bicicletas se encontraban abandonadas o estacionadas desde hacía mucho tiempo en diferentes áreas de estacionamiento o farolas de la calle. Se retiran principalmente cuando su estado muestra un abandono claro y cuando es imposible circular normalmente debido a su deterioro, falta de una o incluso de las dos ruedas, entre otros problemas.



Por otro lado, en agosto se llevó a cabo una limpieza de todas las bicicletas almacenadas desde 2009 hasta 2020 que no habían sido reclamadas y que, debido a su estado, ya no podían ser reutilizadas. Asimismo, las bicicletas que se encuentran en buen estado y no han sido reclamadas se destinan a su reutilización. Durante estos meses, se han donado 26 unidades a la IES Maria Àngels Cardona.



Desde la Policía se solicita una mayor colaboración por parte de los ciudadanos para cumplir con las ordenanzas municipales. Los vehículos abandonados generan una mala imagen y reducen el espacio de estacionamiento en la ciudad, lo que causa problemas para los residentes. A veces, son los propios vecinos quienes informan a la policía sobre posibles vehículos abandonados, lo cual es muy apreciado por parte de las autoridades.

¿Y si el propietario del coche ha fallecido?

Retirar un vehículo no siempre es un trámite sencillo. Si el vehículo pertenece a una persona fallecida o no tiene familiares o amigos que puedan encargarse de los trámites, el proceso puede prolongarse hasta un año debido a los trámites burocráticos que se deben cumplir. En estos casos, finalmente se procede a la retirada mediante un decreto administrativo emitido por el ayuntamiento.

Actualmente, hay hasta siete vehículos en estas circunstancias, por lo que es comprensible que algunos ciudadanos presenten quejas. Sin embargo, la Policía lamenta que, desafortunadamente, los trámites legales sean menos ágiles de lo deseado.

En este momento, se está estudiando la posibilidad de habilitar algún terreno propiedad del ayuntamiento para estacionar estos vehículos mientras se esperan los decretos correspondientes, con el fin de retirarlos de las vías públicas y liberar espacio en los aparcamientos.