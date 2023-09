El Col·legi Oficial de Metges de les Illes Balears (Comib) ha informado este jueves de la expulsión provisional de la institución de la doctora Nadiya Popel por infringir de manera reiterada el Código de Deontología Médica. Tal y como indica el órgano colegial, el Comib trasladó el expediente de la doctora Popel a la Comisión de Ética y Deontología para que emitiera su dictamen, que puede desembocar en la expulsión definitiva de la citada colegiada. Recientemente su caso fue desvelado por el diario Menorca tras la denuncia de una paciente que acudió a Urgencias en Menorca y la facultativa le prescribió dióxido de cloro para tratar un hongo vaginal.

Según añade el Colegio de Médicos, esta decisión comporta «la prohibición absoluta del ejercicio de la Medicina» así como «la pérdida de los derechos inherentes a la colegiación. Para la Junta Directiva del Comib, su reiterado comportamiento no es acorde a los valores éticos y deontológicos de la profesión médica» añaden fuentes de la citada entidad.

«La doctora Popel pone en riesgo la seguridad de los pacientes por la utilización de los productos utilizados (lejía, agua oxigenada o disolvente industrial) sin base científica, no autorizados, de origen poco claro (envases con la etiqueta escrita a mano) o elaborados de forma casera como en el caso del llamado 'ormus'. Además, incumple la adecuada vía de administración, la asepsia en los procedimientos y los establecimientos donde realiza los tratamientos tampoco cumplen con las medidas exigidas» enumera el órgano colegial de los médicos de las Islas.

Asimismo, agregan que esta facultativa «lleva a cabo publicidad de productos con supuestas propiedades curativas, regenerativas y preventivas, no apoyados por estudios con base científica demostrada y que no tienen el aval de la AEMPS, para tratamientos de melanomas metastásicos o tumores mamarios de gran tamaño».

«Tampoco concede el debido respeto a la dignidad de los pacientes al exponer en los vídeos su cara, su cuerpo, su enfermedad y su vulnerabilidad, incluso aunque hubiera un consentimiento por parte de los pacientes. Todo ello es compatible con una finalidad propagandística revestida de una apariencia docente» señala el Comib en una nota publicada en la tarde de este jueves.

La doctora Popel ejerce actualmente en el Hospital Mateu Orfila de Maó. Recientemente, la médico se amparó en una supuesta falta de pruebas para rebatir la queja y petición de cese inmediato que exigía la paciente a la que atendió en Urgencias del centro hospitalario menorquín y a la que prescribió, según la denunciante, dióxido de cloro y baños con agua oxigenada para tratar un hongo en sus partes íntimas.

Por otra parte, la Conselleria de Salut balear notificó el pasado mes de junio a la doctora Nadiya Popel una sanción de 180.200 euros, por dos infracciones administrativas muy graves en materia de medicamentos. Por un lado, por hacer publicidad no autorizada de medicamentos a través de Telegram, que no tenían una «evidencia científica» contra la covid-19, atribuyendo propiedades terapéuticas a productos no autorizados como medicamentos. Por otro lado, la segunda sanción vino motivada por comercializar Ivermectina de forma fraudulenta como remedio contra la covid.