El Ayuntamiento de Ciutadella amenaza con llevar al Consell a los tribunales por la aprobación definitiva del Plan Territorial Insular (PTI). Por el momento ha presentado un requerimiento que da un plazo de 30 días a la máxima institución insular para dar una respuesta. Si no le satisface, tiene la firme intención de querellarse para defender los intereses municipales, según confirmó este viernes el concejal de Urbanismo de la ciudad de Ponent, Joan Benejam, quien denuncia que el anterior equipo de gobierno desatendió las alegaciones presentadas por el Consistorio debido a las «prisas» por aprobar el documento antes de que finalizara el mandato.

En el requerimiento son varios los «errores» que se denuncian, pero entre ellos destaca especialmente la gran limitación del crecimiento poblacional previsto en el Plan General de Ordenación Urbana de Ciutadella (PGOU). Según detalla Benejam, existen grandes zonas que en el planeamiento general figuran como urbanizables que han pasado a ser suelo rústico, reduciendo considerablemente el techo de población del plan urbanístico municipal. El origen del conflicto se remonta al año 2020, cuando el Govern de Armengol aprobó el Real Decreto 9/2020 de medidas urgentes de protección del territorio de Balears, que automáticamente desclasificó los llamados suelos urbanizables no programados, convirtiéndolos en suelo rústico. Ciutadella alegó contra la aprobación inicial del PTI para que, en la línea de su plan urbanístico, el documento definitivo transformara esas zonas en Áreas de Transición, en las que se permiten los desarrollos urbanos, pero finalmente el PTI las mantiene como suelo urbanizable no programado.

«Los han dejado como suelos urbanizables no programados, una figura que ya no existe, y por lo tanto pasan a ser rústicos, eso hace que los crecimientos previstos en el nuevo PGOU no coincidan con los del PTI», lamenta Benejam, quien alude a otros problemas detectados en el nuevo PTI, como que hay zonas urbanas del municipio que han sido cartografiadas como rústicas. «Son problemas que se podrían haber solucionado fácilmente, pero que no se solventaron porque quisieron aprobar el PTI deprisa y corriendo antes de las elecciones, por eso está lleno de errores».

A diferencia de los particulares, empresas y entidades, las administraciones públicas pueden realizar el paso previo de hacer un requerimiento antes de presentar un recurso contencioso administrativo. El Ayuntamiento está ahora a la espera de la respuesta que dé el Consell para tomar una decisión. En cualquier caso, Benejam avanza que en el caso de que finalmente presenten el contencioso, si en la modificación del PTI anunciada por el actual equipo de gobierno se atiende a sus demandas, lo retirarían.