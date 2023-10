El conseller de Medio Ambiente, Simón Gornés, lamentó ayer las críticas desde el PSOE hacia la gestión del actual equipo de gobierno del Consell con los molinos del parque eólico de Milà. «En ningún momento se nos comunicó la existencia de la ayuda de los fondos europeos como tampoco hay un proyecto redactado que poder presentar, el concurso para redactarlo ni siquiera está adjudicado», comenta, de aquí que fuera materialmente imposible, insiste, presentarse a la convocatoria a la que se refiere el diputado Marc Pons.

De hecho, el equipo de gobierno del Consell no tuvo conocimiento de la posibilidad de optar a la ayuda hasta el mismo viernes, a instancias de este periódico. «Nos critican pero no había nada preparado, no se puede elaborar un proyecto de este tipo ni en dos días ni en quince. Era imposible, no se nos puede criticar porque no había margen de maniobra». Recuerda que el equipo de gobierno del tripartito estuvo todo el mes de junio en funciones y tampoco movió nada.

Ilustración de Zaca.

En cuanto al futuro del parque eólico de Milà, Simón Gornés insiste en que hay que abrir un amplio debate social sobre la idoneidad de instalar unos nuevos molinos de mayores dimensiones a los actuales, «solo las aspas serían de cincuenta metros». Será este debate el que resolverá si debe haber molinos o no, y de qué dimensiones, «todo el mundo debe opinar».