El Consell ha dejado pasar la oportunidad de conseguir ocho millones de euros de Fondos Europeos para financiar la repotenciación del parque eólico de Milà con nuevos aerogeneradores. La institución insular no se ha presentado a la convocatoria del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) con una doble línea enfocada a «nuevas instalaciones eólicas y repotenciación de existentes» y a «renovación tecnológica de instalaciones eólicas existentes».

Se trata de una de las líneas de ayuda del Plan de Inversiones para la Transición Energética de les Illes Balears, dotado en conjunto con 233 millones y, como su nombre indica, dirigido exclusivamente a Balears. Teniendo en cuenta que Milà es el único parque de generación eólica del Archipiélago y según ha podido confirmar este diario con fuentes cercanas a la elaboración de estas líneas de ayuda, la convocatoria estaba hecha a la exacta medida del proyecto para renovar la instalación menorquina.

Lo cierto es que la convocatoria se abrió en fechas muy complicadas. Salió publicada en el BOE el 30 de mayo, justo después de las elecciones, y el plazo para la presentación de solicitudes se abría el 1 de junio y se cerraba el 28 de julio. Daba menos de dos meses a caballo de un cambio de gobierno en el Consell para presentar las solicitudes y finalmente el plazo venció sin que Menorca optara a esa importante ayuda económica para ejecutar los anunciados planes de futuro de Milà, que incluyen la instalación de tres nuevos aerogeneradores de nueva generación –y el doble de altos– con capacidad para triplicar hasta los 10,5 megavatios (MW) la potencia del parque.

«Nadie nos avisó», según el Consell

El director insular de Medio Ambiente, Mateu Aínsa, confirmaba ayer que el Consell no se presentó a la convocatoria para acto seguido recordar que tomó posesión del cargo el día 13 de julio, a apenas 15 de que expirase el plazo. «Nadie nos avisó cuando hubo el traspaso de poderes» del departamento, que estaba en manos de Més per Menorca. «Para poder hacer la solicitud nos la teníamos que haber encontrado preparada. De hecho, estoy seguro de que a ellos tampoco les hubiera dado tiempo a no ser que estuviera guardada en un cajón», aseguró.

Tras el descargo de responsabilidad, Aínsa reiteró lo que ya había avanzado el conseller de Medio Ambiente, Simón Gornés, en este diario, que el nuevo equipo de gobierno no tiene nada claro que se tenga que llevar a cabo el proyecto que heredó del tripartito. «Hay que abrir el debate. Encargaremos imágenes virtuales para ver el impacto que tendría desde distintos puntos como Maó, El Toro o Favàritx y enseñárselo a la gente, hay que consultarlo con el Consejo Rector de la Reserva de Biosfera, con los ayuntamientos de Maó, Es Castell, Sant Lluís y Alaior, con el sector turístico… Es un proyecto que necesita consenso y ese es un trabajo que no se ha hecho. Nosotros lo haremos».

¿Qué hacer con Milà?, la incógnita a resolver

Parece que primero quieren saber qué hacer con Milà y después preocuparse por la futura financiación. Cabe recordar que el actual equipo de gobierno se encontró a su entrada en el Consell un proceso de licitación en marcha, el de la asistencia técnica para la redacción del proyecto ejecutivo para la repotenciación de Milà. Aínsa aseguró que de hecho ya estaba prácticamente cerrado el proceso y que solo «falta la firma». Ahora el Consell quiere abrir un debate social sobre la idoneidad de levantar unos nuevos molinos que, cabe reiterar, tienen el doble de altura que los actuales. La empresa que se haga con el contrato tendrá más de un año para la redacción.

No obstante, Aínsa asegura que los plazos de ejecución de ese contrato de redacción del proyecto incluyen entregas por fases, por lo que el Consell irá recibiendo información paulatinamente sobre el mismo. A lo largo de ese año es cuando el Consell quiere abrir el debate y, «si finalmente hay consenso y los resultados del proyecto ejecutivo son viables, se estudiará si se hace o no».