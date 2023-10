El mes de noviembre comienza movido en Menorca en el panorama meteorológico. La borrasca 'Ciarán', que se formará con potencia al norte del mar Cantábrico y sobre Francia y Gran Bretaaña, se traducirá en Menorca en forma de viento, que pueden llegar a los 90 kilómetros por hora y se notará en una bajada más considerable de las temperaturas, ya más bien propias de otoño.

'Ciarán' es otra de las borrascas que sigue la tendencia de las últimas semanas. Procede del Atlántico, pero esta en especial se refuerza en forma de ciclógenesis explosiva afectando sobre todo las Islas Británicas y Francia. Aquí en Balears afecta de forma indirecta, con viento fuerte del suroeste primero (llebeig), que luego pasará a oeste (ponent). No es un viento húmedo, sino más bien cálido, con lo que las precipitaciones no serán lo más destacado de este episodio. De todas formas, el descenso de las temperaturas será notable, y se notará sobre todo el viernes: no llegarán a los 20 grados de máxima y la mínima será de 12. Será, pues, buen momento, para hacer el cambio de armario ya en serio.

Mientras, este miércoles, 1 de noviembre, será un día tranquilo, con cielos parcialmente cubiertos. La temperatura rondará entre los 18 de mínima y los 23 de máxima y el viento a última hora empezará a soplar fuerte del suroeste.

Previsión de viento y precipitación para los próximos días | Meteored

Será el jueves cuando la borrasca pasará sobre Balears, sobre todo a partir de la tarde, cuando el cielo estará cubierto, con posibilidad de lluvias. Las precipitaciones no serán generalizadas, solo locales, pero donde caigan, fuertes. El viento será otro elemento destacable del día: empezará soplando fuerte del suroeste por la mañana, y a partir del mediodía del oeste, con rachas que pueden alcanzar los 90 kilómetros por hora o más.

Temporal marítimo: olas que pueden llegar a los 5 metros el jueves al mediodía en Menorca | AEMET

Todo ello se traducirá en un temporal marítimo severo: las olas pueden ser de entre 3 y 5 metros en el litoral menorquín e incluso alcanzar los 8 metros de pico máximo.

La Agencia Estatal de Meterología ya ha lanzado los avisos por temporal de este jueves. Serán de nivel amarillo por viento; y en cuanto al mar, primero amarillo y a partir del mediodía naranja.

Los restos de la borrasca se irán el viernes, pero aún se espera alguna precipitación. El viento seguirá soplando fuerte, pero será la jornada en la que más se notará la caída de la temperatura: la mínima será de 12 grados.

Las previsiones indican que a partir del sábado se recuperará la normalidad, aunque las temperaturas no remontarán de forma tan clara.