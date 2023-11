El municipio de Maó podría necesitar una tercera planta desnitrificadora para poder abastecer con agua apta para el consumo a toda la población, especialmente durante los meses de más demanda, la temporada turística. El alcalde de la ciudad, Héctor Pons, advirtió en el último pleno, durante el debate de una propuesta de Ara Maó para impulsar inversiones en el ciclo del agua, que «no es seguro todavía que con la segunda desnitrificadora podamos garantizar el abastecimiento con agua buena al 100 por ciento del municipio de Maó, o que lo podamos hacer durante todo el año, porque el consumo varía».

La ciudad cuenta con la planta desnitrificadora situada en Malbúger, que empezó a funcionar en otoño de 2021, y hay una segunda en proceso en el núcleo de Sant Climent, que según informó Pons al pleno, está adjudicada, se ha firmado ya el acta de replanteo y «se pondrá en marcha tan pronto como sea posible», en cuanto se tengan los informes favorables para ello.

En previsión de esa necesidad y para tener las infraestructuras listas, el alcalde señaló que se están haciendo trabajos paralelos por si fuera necesaria otra desnitrificadora, la tercera, en los depósitos de Turó. La canalización de Sant Climent ahora no llega hasta Turó, «conecta la red pero no los depósitos, se debe hacer un nuevo tramo de conexión», explicó Pons, y al mismo tiempo el Consistorio realiza también las conexiones necesarias para tratar el agua que viene de Llucmaçanes y la del pozo de Son Cardona, pese a que ahora no se usa, pero de este modo quedaría a punto para futuras necesidades.

Durante su intervención Pons recordó que se lleva a cabo asimismo la reparación de los depósitos de Turó por valor de 250.000 euros. Una vez se conozca «cómo queda la situación en Turó», se revisará el Plan de Gestión del agua en el municipio, afirmó el alcalde.