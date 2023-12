La portavoz del PSOE en el Consell de Menorca, Susana Mora, ha anunciado este martes que su partido presentará una enmienda a la totalidad al proyecto de presupuestos presentado este lunes por el equipo de gobierno de la máxima institución insular.

Mora, acompañada por la consellera Bàrbara Torrent, ha considerado que el presidente del Consell, Adolfo Vilafranca, «ha vendido los presupuestos como los más altos de la historia, pero, realmente, olvidan las necesidades de los menorquines».

En este sentido, ha matizado que los ejemplos que corroboran este hecho son claros. En concreto, ha explicado que, a pesar de seguir viviendo un contexto de inflación, los presupuestos no contemplan ninguna nueva medida en el ámbito social.

Así, Mora ha denunciado públicamente que no haya previstas ayudas a la conciliación familiar, ni vales de consumo y que se haya suprimido la ayuda al transporte público para garantizar su gratuidad.

Además, ha recalcado que «con estas cuentas vemos cómo el PP en el Consell no tiene proyecto propio ni liderazgo político». «Las inversiones que hay previstas son las que dejamos el equipo de gobierno del Pacte y que, a pesar de ser necesarias para Menorca, demuestran que el actual equipo de gobierno no tiene proyecto y, de hecho, no ha marcado una hoja de ruta concreta, no prevé ninguna nueva inversión ni ninguna inversión pactada con las otras administraciones que supongan realmente un incremento del presupuesto», ha dicho.

Mora ha puesto en evidencia las «incoherencias» de las cuentas destacando que, mientras el PP ha criticado durante los últimos ocho años el incremento de la partida del personal de la institución, ahora lo incrementa un 6,5 por ciento. Del mismo modo, ha remarcado que el PP ha criticado que el anterior equipo de gobierno «sólo hacía estudios y ahora incrementan un 12 por ciento la partida de estudios y trabajos».

La portavoz del Grupo Socialista en el Consell de Menorca ha reiterado que su formación presentará una enmienda a la totalidad de las cuentas porque consideran que «no es el presupuesto que se merece la isla». «Se trata de un presupuesto lleno de incoherencias, sin proyecto propio y que olvida a los menorquines», ha concluido.