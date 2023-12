Los llocs afectados van a contrarreloj para recolocar sus producciones. En Sa Muntanyeta, en Ciutadella, Jesús Bosch ve que «está difícil, hemos preguntado en Coinga, pero nos han dicho que lo están estudiando», y les consta que Dalrit y Sa Canova no precisan más producto.

«Entiendo que no es fácil, sería producir muchas toneladas más de queso a la semana» y es imposible que las fincas elaboren cuajada, «hay para un año para dar de alta la quesería y cuesta 100.000 euros, que no podemos gastar así como está el campo», lamenta Bosch, que produce cerca de 400.000 litros al año con unas 50 vacas.

El gerente de Sa Canova, Pedro Pons, admite que «técnicamente tenemos capacidad, pero hemos hecho números, económicamente no sale, para no perder tendríamos que pagar el litro a 35 céntimos y ya han dicho las asociaciones [OPAS] que no debe servir para bajar precios». Además, «solo sería viable para fabricar un producto que saliera rápido, ya tenemos mucho estoc», de ahí que crea que «la única solución es que se implique la administración». Mientras, Lluís Nadal, de Agrame, indicó que, con la Asociación de Ganaderos Productores de Leche, «estamos analizando los contratos, creemos que el preaviso de La Payesa no es válido en algún caso».