La empresa Desarrollos Concesionales Insulares, S.L. (Decoin), actual gestora del varadero del Cós Nou en el puerto de Maó, ha presentado una propuesta insólita para mantener la explotación en el concurso convocado por Autoridad Portuaria: la izada y botadura gratuita para embarcaciones de hasta 15 metros pero, como contrapartida, la tarifa por estacionar un coche o furgoneta junto al área de trabajo se eleva a 360 euros por hora de parking. La sorpresa en el mundillo náutico ha dejado paso a las críticas de la otra empresa que compite por hacerse con la gestión del varadero, Med Sea Yacht Service, S.L., que considera dicha actuación como una «baja temeraria», ya que la mayor parte de las tarifas propuestas para los barcos de menos de 15 metros, la eslora más habitual en esta actividad, son de cero euros, lo que en condiciones normales «impediría la viabilidad del negocio».

Desde la dirección de Decoin defienden esta inusual propuesta, que puede realizarse porque Autoridad Portuaria de Balears (APB) no ha establecido unas tarifas mínimas en las condiciones del concurso público para la explotación del varadero en régimen de autorización administrativa, gestión que será por un año prorrogable a otros dos mientras no se realice un contrato a más largo plazo. «Es una tarifa máxima», señalan desde Decoin en relación a los 360 euros/hora por el estacionamiento, «no tenemos la intención de convertirlo en un parking, el varadero es para arreglar barcos». Las propuestas de Decoin y Med Sea Yacht Services para la explotación del varadero del puerto de Maó se conocieron hace unos días, en la mesa de apertura de ofertas de Autoridad Portuaria. En ese mismo acto se dieron por subsanados los defectos de forma encontrados en una sesión anterior y se admitieron las ofertas. Ahora falta dirimir la adjudicación.

Med Sea Yacht Services propone una tarifa de 0,50 euros por hora en el aparcamiento del varadero, y tarifas de 20 euros por izadas o botaduras de barcos hasta 8 metros, y de 175 en el caso de embarcaciones entre 8 y 15 metros de eslora.

Por contra Decoin, propone el pago de 360 euros la hora el parking y 4 euros por metro cuadrado/día o fracción por ocupaciones no destinadas al depósito de embarcaciones. La gestión selectiva de basuras no la cobra y no aplica aumentos en las tasas de agua y electricidad.

Se trata de una guerra de precios para lograr la gestión del varadero del Cós Nou, que en 2019 recayó en la segunda empresa mejor puntuada, Decoin, por las desavenencias surgidas entre la primera, Med Sea Yacht, y Autoridad Portuaria. En realidad esta última sostiene que se vio «forzada a desistir» porque estaba en desacuerdo con los cambios que el ente portuario introdujo en las bases del concurso con este en marcha. Ahora afirman que la oferta de Decoin «revienta» el negocio y que el precio del parking será un elemento disuasorio para empresas y autónomos que se dedican al mantenimiento y reparación de barcos.