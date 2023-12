Falta solo una semana para que pierda vigencia el acuerdo con La Payesa y los ocho predios afectados aún no saben a quién vender la leche a partir del día 1.

«De momento lo he parado todo», afirma l’amo de Son Bell-lloquet, Sam Tejada. «Tenía previsto invertir el próximo año en la compra de nueva maquinaria y me quedaban unas pocas vacas por inseminar, pero he decidido no hacer nada, por ahora». Tejada no contempla ofrecerse a Sa Canova y espera noticias de Coinga, que hace unas semanas les llamó para pedirles datos sobre su producción.

L’amo Toni Salord de Son Tica ya era socio de Coinga, pero se salió, y ahora dice «no descartar nada». Eso sí, aunque podría fabricar cuajada para Quesería Menorquina, «lo intentaré evitar. Estoy solo con mi mujer y requiere demasiado trabajo».

El presidente de Quesería Menorquina, Francisco Tutzó, lo confirma. Ningún lloc ha aceptado servirles cuajada, «porque carecen de las instalaciones necesarias.Es una pena que pueda desaparecer una industria como La Payesa, pero no está en nuestras manos hacer más».

Fagme sale en su defensa

La presidenta de Fagme, Catalina Pons, lamenta que se haya dejado en la más completa indefensión a los llocs. «No se puede avisar con solo un mes de antelación. Lo suyo habría sido comunicarlo en verano y así darles tiempo de hallar una solución. Esto no se hace».