La Oficina Europea de Estadística (Eurostat) considera que las viviendas superpobladas son aquellas que no disponen del número de habitaciones necesarias para cubrir las necesidades de espacio de quienes las habitan, así como su seguridad y salud. Se incluyen los hogares que no tienen una habitación por cada persona mayor de 18 años o por pareja, así como aquellos que no disponen de una estancia por cada par de personas del mismo sexo de entre 12 y 17 años o una habitación por cada dos niños menores de 12 años, entre otros casos.