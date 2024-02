Certio hizo efectivo este miércoles el cierre de su página web para las citas de la ITV. Pero no solo eso, sino que además no se permitieron las reservas presenciales en sus oficinas de Maó y Ciutadella, dejando únicamente la vía telefónica como medio de acceso. Una alternativa que no fue efectiva, dificultando a los usuarios la misión de lograr un hueco para pasar la revisión del coche.

Este miércoles fue el primer día que las ITV de Menorca restringían las peticiones de citas vía web. Era una medida anunciada la semana pasada, a la que se añadió otro handicap para los usuarios: en las oficinas de las estaciones de Certio informaban a los clientes de que no era posible obtener cita presencialmente y les instaban a hacerlo vía telefónica, a través del call center. Una opción que, a menudo, tampoco fue válida, como comprobó «Es Diari» con reiteradas llamadas a sus dos teléfonos, resultando imposible ser atendido por un operador. El personal esperaba recibir este jueves más información de parte de la concesionaria, acerca de los nuevos protocolos. Además, en el caso de Ciutadella, la situación sigue siendo grave, pues apenas se están recortando las demoras existentes y se da la opción de pasar la revisión en la estación de Maó. A diferencia de la ITV de Maó, donde ha habido un incremento notable de personal, pasando de tres a diez inspectores, con doble turno diario y servicio también los sábados por la mañana, en la de ponent no ha sucedido igual. En Ciutadella, había siete inspectores antes de la huelga en verano y perdieron a uno que se fue justo antes de las reivindicaciones. En la actualidad son cinco, incluido el jefe de servicio, pero uno de ellos está en situación de baja laboral. Esto, según reivindican desde el comité de empresa, dificulta el normal funcionamiento de la planta, donde, por otro lado, si se construyera un segundo foso, se podrían doblar turnos si se dotara el centro con más personal. Además, en cuanto a personal administrativo, solo hay dos personas en la oficina, y una más a media jornada, lo cual se estima insuficiente para atender el volumen de trabajo que hay, de tramitación de expedientes, digitalización de documentos, atención al cliente y concertación de citas. Reclamar como solución Son muchos los usuarios que, ante la imposibilidad de obtener cita y ante el riesgo de ser multados, solicitan al personal administrativo de Certio la emisión de un justificante, para que exista constancia de que no han pasado la ITV, no por falta de interés, sino por la demora acumulada en el servicio. Es un tipo de documento que no se expide, sin embargo, sí que es posible poner una reclamación, donde figura sello y fecha. Esto es precisamente lo que han apreciado en las oficinas, un notable incremento de reclamaciones. El apunte El temor a quedar sin cita satura las reservas y los trabajadores piden imitar el sistema de Mallorca El cierre de la web es una medida para evitar las reservas de cita indiscriminadas, ya que son muchos los que, ante el panorama actual y sin tener la ITV caducada, intentan obtener turno. Algo, que resta opciones a los que realmente las necesitan. Sobre esto, en la última reunión entre el Consell, la empresa y representantes del personal, miembros del comité de empresa sugirieron imitar el sistema de reservas 'on line' que hay implantado en Mallorca. En la isla vecina, el usuario debe introducir en primer lugar la matrícula, la cual automáticamente se coteja en la base de datos. Entonces, si ese vehículo tiene próxima la fecha de caducidad de la ITV, el usuario accede al calendario para hacer la reserva, pero si no es el caso, aparece un mensaje de error e impide continuar el trámite. Esta propuesta fue rechazada inicialmente, aunque el comité insiste en su validez.