La inexistencia de una normativa lingüística común entre las regiones de habla catalana, genera dudas y malestar en la ciudadanía, a la hora de intentar convalidar en Menorca o Balears las certificaciones de nivel obtenidas en otras autonomías, ya sea Catalunya o la Comunidad Valenciana.

La pregunta más habitual al hacer este trámite es por qué no son válidos los certificados expedidos en otras regiones, tratándose del mismo idioma. Algo que obedece a que, cada comunidad autónoma, desplegó su normativa de homologaciones, sin que tengan un reconocimiento «recíproco» entre ellas.

Casos

Un caso lo expone Yolanda Torres, a quien, para unas oposiciones aquí en Menorca, no le han aceptado el certificado de nivel B2 obtenido en Catalunya, después de haber cursado EGB y FP1.

Según el Servei de Formació i Certificació de Coneixemens de Català, de l’Institut d’Estudis Baleàrics, las personas con título de ESO o bachillerato cursados en Catalunya o Comunidad Valenciana a partir del curso 2003-2004 pueden solicitar la homologación en Balears, pero no si son anteriores a esa fecha, o si son estudios anteriores, como EGB o FP1, según establece la Orden de la Conselleria de Educación, Cultura y Universidades de 28 de julio de 2014. Es más, así como en Catalunya se reconoce el nivel B2 a partir de los estudios de formación profesional, no ocurre igual en Balears, donde no ha habido nunca este reconocimiento.

Otra situación la expresa Alberto Salvador Agudo, nacido en Maó en 1990. Según expone, su familia se trasladó a la Península siendo niño, y regresó a la Isla en 2001, con 11 años, y aquí cursó sexto de Primaria, Secundaria, FP y, además, aprobó las pruebas de acceso a la universidad para mayores de 25 años, con un 8,8 en catalán.

Desde el IEB aclaran que, desde 2011, el nivel B pasó a denominarse B2. Y que en este caso, el afectado no cumple los requisitos, puesto que es necesario haber cursado quinto de Primaria en Balears, y no solo sexto, además de toda la Secundaria. Eso sería, independientemente del año en que se obtuviera la titulación o del momento en que se solicitara la homologación. Igualmente, la formación profesional no computa para obtener el nivel de catalán, así como tampoco el acceso a la universidad. Sí lo tiene, en cambio, haber superado la prueba de catalán de las pruebas de acceso a la Universitat de les Illes Balears desde el curso 1998-1999 hasta el curso 2010-2011, ambos incluidos.