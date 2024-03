El Consell de Menorca ha dejado de facilitar los datos sobre los vehículos que están en lista de espera para pasar la ITV, que llegaron a ser 8.000. No obstante, el conseller de Movilidad, Juan Manuel Delgado, ha asegurado en el pleno de este lunes que los conductores que circulan por la Isla con la inspección caducada por no tener acceso a una cita son «una minoría residual».

PP y Vox han unido sus votos para rechazar una propuesta de acuerdo del PSOE que incluía una batería de medidas para mejorar este servicio. El conseller Delgado ha asegurado que las quejas por el servicio se han reducido desde que es imposible pedir una cita por la página web y estas solo se conceden, de forma presencial o telefónica, a quien tiene la ITV caducada o a punto de hacerlo en 15 días.

Estos conductores, según ha afirmado el conseller, obtienen en estos momentos una «cita al momento» para regularizar la situación de su vehículo. También ha destacado que el número de inspectores contratados por parte de la concesionaria «está muy bien dimensionado», con nueve profesionales adscritos a la estación de Maó y un quinto que llegará a Ciutadella a partir de abril.

El PSOE critica la falta de datos

Delgado ha recordado que la lista de espera llegó a ser de 8.000 vehículos el verano pasado, cuando se unieron los efectos de la huelga de trabajadores con las vacaciones del personal. Desde entonces asegura que esta cifra no ha hecho más que bajar, si bien el Consell ha dejado de publicar los datos y la página web tampoco permite reservar nuevas horas.

Desde el PSOE, Eduardo Robsy ha constado que las quejas de conductores y profesionales sobre el servicio de la ITV en Menorca no casa con el diagnóstico que ofrece el conseller de Movilidad. «Han llegado al punto de desactivar la web y no tenemos una estimación real de los vehículos que están pendientes de una cita», ha expresado. También ha acusado al Consell de no supervisar correctamente el trabajo de la concesionaria, que ha llegado a dar citas en días festivos de Semana Santa y después las ha tenido que recolocar.

Descartan la tercera estación en Es Mercadal

Delgado no ha aceptado ninguna de las propuestas del PSOE para tratar de mejorar el servicio de la ITV. En su lugar ha explicado que su departamento da prioridad a redactar los pliegos de la nueva concesión, que incluirán una segunda línea de inspección en Ciutadella y una unidad móvil, lo que a su juicio hace innecesario contar con una tercera estación de ITV en Menorca para ofrecer un servicio dimensionado a las necesidades actuales.

Sobre la desconexión de la página web para pedir citas, el conseller Delgado ha afirmado que es una medida temporal que ha sido «acertada» y ha dado «buenos resultados», ya que las reservas on line no permitían distinguir los vehículos que ya tenían la ITV caducada o próxima a su vencimiento de los que no a la hora de asignarles una hora.