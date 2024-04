Bartomeu Pons presentó ayer su dimisión como presidente de Sa Cooperativa del Camp de Menorca. La renuncia se hará efectiva el 30 de abril y el detonante último ha sido la compra frustrada de la fábrica de La Payesa.

El propio dimisionario confirmó que, en la mañana de ayer, presentó la carta de renuncia ante el consejo rector de Sa Cooperativa. Lo hizo por «no estar conforme en la forma de manejar los temas», el último de ellos, la opción de compra que «hemos dejado perder» con La Payesa. «Teníamos una oportunidad dentro del sector, creía que la compra de la fábrica supondría un impulso para la cooperativa, pero otros no lo ven de la misma manera». Es así que Pons prefiere dejar el cargo, «asumo mi responsabilidad, no la de otros».

El presidente del colectivo desde 2015 (antes fue vicepresidente dos años) mantiene sus criterios. «Estos años, siempre he defendido que estamos en manos de terceros, y no quiero esto para el sector». Por este motivo, haber adquirido La Payesa otorgaba a Sa Cooperativa un papel protagonista, con más poder de decisión y no tan condicionado a otros factores.

«No tengo nada en contra de los nuevos propietarios de La Payesa», añadía Bartomeu Pons. Es más, ve como el grupo Sagitario Hotels y Son Granot 2021, de los empresarios Sebastià Triay y Antònia Amorós, han sabido tomar la delantera. «Nosotros estábamos en negociaciones, éramos los primeros, pero lo dejamos perder».

El relevo, antes de julio

Sa Cooperativa del Camp de Menorca todavía no ha convocado su asamblea general ordinaria, una sesión que debe celebrarse antes del 30 de junio.

Hasta que esto ocurra, las responsabilidades que hasta ahora correspondían al presidente, deberían ser asumidas por el vicepresidente a partir del 30 de abril.