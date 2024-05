Entre enero y marzo, en temporada baja, en Menorca se crearon 275 empresas, cifra que elevó hasta las 3.300 el número de compañías que figuraban de alta en la Seguridad Social el 1 de abril. Un dato que supera el mejor registro desde 2009, cuando había 3.268 empresas.

Con el auge del turismo y la pérdida de peso de otros sectores productivos las últimas décadas, la mayor creación de empresas se produce, sobre todo, de cara a la temporada alta.

Siempre a partir de los datos del Ibestat (Instituto de Estadística de las Illes Balears), disponibles desde 2009, el primer trimestre de 2024 ha sido el que ha experimentado un mayor crecimiento del número de empresas en la Isla. Los últimos quince años, nunca, en el primer trimestre, se habían iniciado tantos proyectos empresariales como este 2024, superando los 169 que tomaron forma en el mismo periodo del año pasado, alcanzando las 3.185 empresas de alta; o las 158 que, en 2018, elevaron el número de sociedades hasta las 3.121.

Es más, los primeros meses del año tampoco es extraño que decrezca la actividad empresarial, respecto de las cifras del cuarto trimestre del ejercicio anterior. Ocurrió, por ejemplo, en 2020 y en 2012, cuando se perdieron 18 y 8 empresas, respectivamente.

Optimismo

Todo esto lleva a las organizaciones empresariales a valorar, de forma muy positiva, las nuevas iniciativas empresariales, ya sea con la creación de sociedades mercantiles o mediante la figura del autónomo. Así lo señalan desde PIME Menorca, donde su secretaria general, María García, confirma que «nosotros también hemos notado un crecimiento» de la creación de empresas, de «aproximadamente el 20 por ciento, respecto a 2023».

«Hay una mayor motivación para la actividad económica, muchas nuevas empresas son de temporada, pero hay bastantes que no lo son», algo que mejora aún más la valoración. «La actividad empresarial va creciendo, las empresas de servicios, las relacionadas con la gastronomía, restaurantes, cafeterías», enumera García.

«Es una alegría que haya esta motivación, porque no es fácil poner en marcha un negocio», incide. «En épocas de crisis es normal que crezca el número de empresas, porque hay despidos, la gente no encuentra trabajo, se acaban las prestaciones, tiene que hacer algo y se anima con un proyecto empresarial». Sin embargo, «ahora no estamos en esta situación, pero hay un cierto movimiento, es muy buena noticia», valora la secretaria general de PIME.

Asesoramiento

También observan este movimiento en el Centre Bit de Menorca. Aunque la capacidad para acoger proyectos empresariales no es muy elevada, su delegado, José María Seguí, destaca que en el primer trimestre del año «han nacido un par de empresas tecnológicas» en su ‘incubadora’, algo que va en la línea que apuntan los datos generales referidos a Menorca.

Este tipo de asesoramientos facilita mucho la creación de empresas. De hecho, por el gabinete de autoocupación empresarial de PIME pasan «más de cien» emprendedores al año, que desean impulsar sus proyectos, y aunque «algunos al final no salen, tenemos un índice elevado de éxito», asegura María García. «En nuestra federación conocemos muchos sectores y el emprendedor puede empezar sabiendo el entorno de cada uno, sabemos si podrá salir adelante, o no».

Las dificultades que entraña poner en marcha un negocio son muchas, aún más para el pequeño empresario. Por eso «pedimos que haya una discriminación positiva, para facilitar que puedan cumplir las normativas» que, por otro lado, no son pocas.