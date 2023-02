Un incendio ha arrasado este martes por la tarde el comedor de una casa situada en Es Mercadal. Los bomberos han logrado extinguir las llamas con rapidez y no ha habido que lamentar daños personales por la pronta evacuación. En cambio, sí se ha producido la muerte de la perrita de la familia que vive en el domicilio afectado.

El aviso ha llegado al parque de bomberos de Ciutadella a las 17.45 horas, por un incendio en el segundo piso del número 19 del Carrer Mirada del Toro.

Imagen desde el exterior del comedor donde ha sucedido el incendio | Josep Bagur Gomila

En el interior de la vivienda se encontraban una mujer y dos hijos pequeños, los cuales pudieron salir, con presteza, por su propio pie. Han acudido también a la llamada miembros de la Policía Local de Es Mercadal y de la Guardia Civil, además de una ambulancia del 061, que finalmente no ha tenido que realizar ningún traslado a un centro médico, como confirmaron fuentes hospitalarias.

Por el momento, los bomberos no conocen todavía las causas del siniestro, el cual ha provocado una intensa humareda, tanto en la casa afectada, como en la de los vecinos del primer piso. Aunque no ha habido daños personales, sí feneció en el incendio la perrita de la familia. Los bomberos han tratado de reanimarla, pero no fue posible.