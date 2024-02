El relato de la madre en el juicio de ayer resultó estremecedor. Explicó que su hija la llamó cuando pudo mientras lloraba. «Me dijo que fuera corriendo, que si no ya sería tarde», explicó la mujer. Cuando fue a buscarla, la menor le contó que el hombre la había violado. «Hizo con ella todo lo que quiso», declaró la madre, quien compareció como testigo.

La menor explicó a su madre que el acusado «la tenía retenida y no la dejaba marcharse. Ella temía por su vida, porque se quería ir y él no le dejaba, le decía que no dijera nada a nadie, fueron horas de mucho miedo», añadió su madre.

Seguidamente fueron a un hospital, donde la víctima fue examinada. «Lloraba y estábamos las dos muy nerviosas, luego fuimos al cuartel de la Guardia Civil a poner la denuncia», recordó la madre sin tener contacto con el agresor en la vista oral.