Sense temps per descansar, però en ganes de festa. Ciutadella ha deixondit aquest divendres amb ganes de celebrar el seu dia més gran, el dia de Sant Joan, després d'un vespre intens, en què la festa es va perllongar fins passades les quatre de la matinada.

De bon matí ja es veien pels carrers cap on es dirigia la gent, cap a l'epicentre de la festa d'aquest bienni, a la casa senyorial de can Simó, al carrer de Santa Clara. Allà, tres minuts abans de les vuit del matí, ha arribat el fabioler del matí, en Juanlu Gelabert per demanar permís per començar el replec. Feia cinc anys que en Juanlu Gelabert no exercia el càrrec aquest dia, després de la pandèmia i dels dos que sortí com a fabioler titular, els dos capvespres, per la baixa d'en Sebastià Salort.

A can Simó esperava el fabioler, per donar permís per començar el replec, en Fernando Saura Salord, fill de Fernando Saura Cantallops, cosí del caixer senyor titular Borja Saura i darrer membre de la família Saura en sortir a la colcada, el 1992-1993. El fabioler puja les escales, es va treure la guindola i a les vuit en punt digué: "Bon día, noble caixer, em doneu vos permís per començar el replec". Fernando Saura respongué: "Si vos don el meu permís. Ves, comença el replec", i es va sentir altra vegada el so del fabiol i el tambor, que anuncia que Ciutadella tornava a submergir-se ben de ple dins la festa.

Tot seguit el fabioler va començar el replec pels carrers de Ciutadella per incorporar a la colcada els caixers i cavallers. El primer que arreplegar fou el caixer fadrí, però no sortir el titular José Benejam sinó que fou substituït pel jove Joan Gelabert, encarregat de portar la bandera els Jocs des Pla. També hi ha canvis en altres dos membres de la Junta de Caixers. Com a caixer senyor durant el matí surt en Biel Saura García, germà del titular, i que ja havia presidit les colcades del bienni 1986-87. Per la seva banda, com a caixer capellà surt finalment en Joan Camps, igual que feu el dissabte de Sant Joan, després que el titular Antoni Fullana hagi donat positiu en covid.

La colcada el matí de Sant Joan la conformen 112 caixers i cavallers (9 manco que en 2019), sent el més jove en Pere Fuster Gomila, de vuit anys, fill de l'amo de Santa Maria de Calòritx, mentre que l'amo de Son Morro Nou, Pere Bosch Serra, de 79, era el cavaller de més edat.