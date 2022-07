El sopar de vesins més acollidor a Fornells

El passat dimecres 20 a les 19 hores es va celebrar la tradicional Cursa Popular a Fornells. Just després, al vespre, va arribar el moment de recarregar totes les energies esgotades a la carrera.

Com no podia ser d’una altra forma, el mètode de recàrrega emprat va ser el popular Sopar de Vesins, una trobada que de cap de les maneres hi podia faltar al programa de les Festes de Sant Antoni.

Al voltant d’unes 120 persones, les quals s’havien apuntat prèviament al sopar al Local Social, es van concentrar a les llargues taules que s’havien preparat al carrer de la Mar per a l’ocasió.

A la congregació no hi van faltar plats de tota mena: les tradicionals truites, pizzes, coques, formatjades o pastissets van regnar a la vetllada.

D’aquesta forma, la petita família fornellera, en la qual tothom es coneix, va tornar a gaudir d’uns moments en companyia després de dos anys en què la pandèmia ha privat a la seva població d’aquesta gran reunió familiar.

A la seva vegada, la cita va estar amenitzada amb un ball al so de la música de Joan Reynés. La il·lusió i les ganes han tornat.