Amb la màxima il·lusió va encetar aquest dimarts Ferreries les seves estimades Festes de Sant Bartomeu. El so del tambor i el fabiol va fer oblidar ràpidament les dues edicions d’absència per la pandèmia, amb un poble exaltat i desitjós de viure intensament cada instant.

A les 19.15 hores, el caixer batle, Gabriel Janer, i sa capellana, Josep Manguán, feien entrada al Pla de l’Església. Era llavors quan la Banda Municipal de Ferreries començava a sonar les primeres notes de la música, i els primers cavalls s’enlairaven potes amunt, fent esclatar l’entusiasme de tot el poble. Era l’inici de l’acte més especial i llargament esperat.

Instants abans, amb gran puntualitat, a les 19 hores havia arribat la Qualcada a la plaça. El caixer sobreposat, Lluís Janer, s’havia atracat a la balconada de l’Ajuntament, per lliurar la bandera, perquè la batlessa, Joana Febrer, la pengés, ben visible, per tal que així presidís l’acte més destacat.

El Jaleo va transcórrer amb normalitat, amb els cavalls entrant de dos en dos en una plaça atapeïda. La primera volta va durar al voltant d’una hora; la segona començava a les 20.30 hores; i la tercera, a les 21.25. La bulla a la plaça va acabar amb la volta del pas doble.

Replec de la qualcada

Després dels actes del matí, la repicada de campanes i els coets anunciaven a les quatre del capvespre la sortida dels capgrossos i la Banda de Música. Eren uns moments per als més petits, amb una cercavila per diferents carrers, mentre s’anava preparant la sortida de la qualcada.

Uns cinquanta minuts més tard, el fabioler, Joan Mir, arribava al domicili del caixer sobreposat. Era aquí on es produïen els primers bots, enmig d’una gentada, abans de dirigir-se tots dos a casa del caixer batle, a l’avinguda de Son Morera, per demanar permís per iniciar el replec.

Donada l’autorització, el fabioler va començar un caragol pels carrers del poble i, a poc a poc, anà creixent la filera de cavalls. Com a curiositat, dels primers tretze corsers, darrere dels caixers sobreposat i pagès, dotze els qualcaven al·lotes.

Una vegada incorporats tots els caixers, ja només faltava que s’afegissin els representants de l’Església i de l’Ajuntament. El caixer capellà ho va fer a les portes de la parròquia, i el darrer va ser el caixer batle.

Davant del nombre 68 s’hi havia concentrat una gran quantitat de gent. Van ser centenars de persones les que acompanyaren el regidor en la seva incorporació a la qualcada.

Als 86 cavalls ja només els quedava dirigir-se cap al Pla de l’Església, on tothom ja esperava amb ganes l’inici del Jaleo.

Acabats els bots a la plaça, a la comitiva l’esperaven encara unes voltes per diferents carrers, els de Sant Bartomeu, sa Font, Nou, plaça Menorca, Pau Pons, sa Font, Nou, plaça Jaume II i Pla de l’Església. Traçat que va precedir la celebració de les solemnes completes en honor a l’apòstol que posa nom a les festes.

Escasses incidències

En la primera jornada de festes, i fins al tancament d’aquesta edició, la Creu Roja havia realitzat 13 intervencions. En tots els casos va ser per lesions lleus, trepitjades i qualque cop.