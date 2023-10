«Pronti, silenzio, motori, azione!». Aquesta va ser una de les frases més repetides aquest dimarts a la plaça de la Catedral, un dels escenaris que apareixeran a la pel·lícula «Ricchi a tutti i costi», («Rics costi el que costi», títol traduït a Netflix com «La família té un preu») que dirigeix Giovanni Bognetti. Una producció de Colorado Film per a Netflix que, segons explicava el mateix director just acabada la jornada de rodatge, es preveu que estigui enllestida a finals d’aquest mateix any.

«Ricchi a tutti i costi» és una comèdia protagonitzada per Christian de Sica, Angela Finocchiaro, Dharma Mangia Woods i Claudio Colica. També forma part del repartiment l’actor serbi Darko Peric («La casa de papel», «Águila Roja»), un dels quals va ser a la cèntrica plaça de Ciutadella, per a enregistrar algunes escenes amb Finocchiaro i fins a 155 figurants, tots ells residents a l’Illa. Així ho exposava Carlos Malder, responsable de l’empresa Menorca Location, la qual, juntament amb la productora Aquí y Allí Films, s’encarreguen del dispositiu necessari per aquesta producció italiana.

En les escenes rodades a la plaça van intervenir dos genets amb els seus respectius cavalls, imitant l’estètica de Sant Joan. «Però no, no és la festa, és com si fossin els dies previs, amb uns cavalls que s’estan preparant» per a la seva participació en la celebració. Així ho apuntava Giovanni Bognetti, després d’haver dirigit una escena en què els actors, enmig d’un grup de ciutadans, presencien un d’aquests assaigs, amb bots inclosos, i on després, alguns figurants descarregaven palla d’un camió, com si estessin enllestint un espai fictici on hauria de celebrar-se la festa, amb banderoles amb la creu de Malta per tot arreu.

Expectació

Des de primera hora, l’expectació va ser màxima. Van ser molts els que es van atracar encuriosits fins a la Catedral, per veure qualque cosa del rodatge. A altres, en canvi, els agafava per sorpresa, i se sentien expressions com «mira, fan una pel·lícula», en català i en castellà, però també en anglès, italià, alemany o francès. Així mateix, hi havia qui provava (i qualcun ho aconseguia) de traspassar el cordó de seguretat, ja fos per intentar colar-se entre els figurants, o simplement per arribar a l’altre cantó de la plaça, sense fer cas de les constants peticions de no passar. «No deixen passar, no hi ha dret», es queixà més d’un, contrastant amb la comprensivitat de la resta d’espectadors, rere la barrera, observant com l’equip donava indicacions per ubicar tothom en cada escena.

Pel que fa a la pel·lícula, es tracta d’una seqüela de «Natale a tutti i costi» («Nadal costi el que costi»), film que, com avançà Bognetti per als lectors del MENORCA, narra com els protagonistes «visiten Menorca la setmana abans del seu enllaç, ja que es volen casar en aquesta ciutat, de la qual els agrada la seva història». Serà aquí que succeiran diferents situacions transcendentals, que marcaran el futur de la parella, «però no en farem espòiler», deia rient Bognetti, content de com havia anat la jornada de rodatge, davant la Catedral i també, més tard, al port antic.

L’equip va donar per acabada la jornada al voltant de les 16.30 hores, retornant els materials als camions instal·lats a la plaça des Born. Allà, n’hi ha que estan habilitats com a camerinos, i altres com a enormes armaris, plens de vestits i robes que s’han d’utilitzar en les diferents escenes.