Més d’un s’ho va perdre per un grip, covid o refredat. I li devia fer una bona ràbia. Un any més els nombrosos actes culturals i les quantioses trobades populars del vespre previ al dia de Sant Antoni van ser molt animats, amb un gran ambient, foc i sobrassada, entre altres menjars saborosos, que van respondre amb allò que la tradició espera del poble que la segueix i respecta.

A Ciutadella, acte institucional, una jornada més de mercat i música per animar amb Leonmanso. A Maó, el centre neuràlgic de l’activitat va ser l’Esplanada, amb les parades del mercat obertes al públic, actuacions i les graelles ben calentes per coure els productes càrnics que tan bona acceptació tenen aquestes dates. La religiositat va tenir el seu espai amb la processó des de l’antiga església de s’Arraval.

A Ferreries, balls, glosa i correfocs amb els dimonis per als més valents. As Mercadal, as Migjorn Gran i a Alaior música per acompanyar un bon sopar amb excel·lent companyia. A Sant Lluís també van tenir el seu moment els jocs populars i as Castell l’oferta cultural va ser ben variada. Les urbanitzacions, els poblets i diferents barris també van ser fidels als costums i les ganes de passar-ho bé per preparar un dia de Sant Antoni que es presenta tranquil pel que fa a la metorologia. Serà temps per a la processó dels Tres Tocs a Ciutadella i les benediccions d’animals, entre moltes altres coses, que algú es perdrà, lamentablement, per la febre i el mal de coll.