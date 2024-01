Amb els Tres Tocs damunt la Tau, Ciutadella ha rememorat aquest matí l’entrada triomfal que, fa 737 anys, van fer les tropes d’Alfons III a la ciutat, per incorporar Menorca a la Corona d’Aragó, amb la tradició cristiana, una nova cultura, una nova llengua i una nova organització políticoadministrativa.

Al municipi de ponent s'han commemorat aquest matí aquells fets succeïts el 1287. L’encarregat de reproduir els Tres Tocs, que obriren al rei de la Corona catalana-aragonesa les portes de l’antiga Medina Menurka, va ser el regidor Nicolás Blanco, escortat pels macers municipals i dos policies amb els uniformes de gala.

El recorregut

La processó ha començat poc després de les dotze del migdia, quan la imatge de Sant Antoni ha sortit per la porta de la Llum de la Catedral de Menorca. Ha estat una vegada acabada la Missa Solemne de Sant Antoni, presidida pel bisbe de la Diòcesi de Menorca, Gerard Villalonga.

Fotos: Katerina Pu

A la plaça de la Catedral esperaven centenars de persones, per presenciar l’inici de l’itinerari.

La batlessa de Ciutadella, Juana Mari Pons, ha sortit del temple portant l’estendard, i l’ha cedit al Nicolás Blanco que, més tard, s’ha encarregat de fer els Tres Tocs. Ha estat ell qui ha lliurat l’emblema a la regidora Maria Àngels Torres, que ha estat l’encarregada d’encapçalar la comitiva a cavall.

També a cavall hi han anat els seus companys de corporació, Llorenç Ferrer i Daniel Marquès, i just darrere seu, els membres de la Banda Municipal de Ciutadella, dirigida per Joan Mesquida.

Els músics han precedit al clergat, la figura de Sant Antoni, damunt les espatlles de quatre portadors i, darrere, el bisbe portant el bàcul amb la imatge de l’anyell de Déu i la bandera de Sant Joan. Els han acompanyat el vicari general de la Diòcesi, Bosco Faner, i el rector de la Catedral, Josep Manguán.

Han completat el seguici les autoritats civils i militars. Entre aquestes, a part dels membres de la corporació local, la presidenta del Govern, Marga Prohens, i els presidents del Parlament balear, Gabriel Le Senne, i del Consell, Adolfo Vilafranca. També hi han estat consellers de la institució insular, diputats autonòmics i nacionals, el senador Cristóbal Marquès, i batles i regidors d’altres municipis.

Més espai

Molta gent ha seguit la processó, des de la plaça de la Catedral o als diferents carrers per on ha passat, el del Roser, dels Dolors, del Santíssim, Portal d’Artrutx o la plaça d’Artrutx. També a banda i banda de la Contramurada.

La major concentració de gent ha estat, com és habitual, a partir del Casino 17 de Gener i a la mateixa plaça d’Alfons III. En el seu entorn s’hi han aplegat uns quants milers de persones, situades darrere les barreres, que han deixat un espai ben ample perquè passés la comitiva.

Un dels canvis positius dels dos darrers anys, després del parèntesi per la pandèmia, ha estat delimitar un espai molt més gros al voltant de la rajola marcada amb la Tau. Abans, el regidor que feia els Tres Tocs se situava ben enmig del públic, i només unes poques persones podien veure realment com el penó colpejava a terra. Ara, en canvi, tot i que segurament hi ha menys gent a la plaça, són molts més els que tenen visió directa sobre la recreació de l’arribada d’Alfons III.

Ha estat en aquestes circumstàncies que ha arribat la processó fins a la plaça de Ses Palmeres i, allà, la portadora de la bandera l’ha entregat a Nicolàs Blanco.

Manel Barcia ha estat l’encarregat de recordar per megafonia els fets que es commemoraven aquest 17 de gener, i ha estat aleshores quan, tot just passats quatre minuts de les dotze i mitja, el regidor ha fet els Tres Tocs.

Tornada a la Catedral

Recuperada la bandera per part de la regidora que obria la comitiva dalt cavall, s’ha reprès la marxa i, quan la figura de Sant Antoni passava pel mig de la plaça, s’ha entonat el «Te Deum». Era així que començava el tram final de la processó, tot passant pels carrers de Maó, plaça Nova, Sant Antoni, Sant Josep, Sant Cristòfol, Sant Sebastià i de Cal Bisbe, per tornar a entrar a la Catedral per la porta principal.

Mentrestant, al tram de la Contramurada que va del Molí des Comte fins al carrer de Pere Martorell, molts han aprofitat per fer la tradicional visita a la fira. Als expositors s’hi han pogut trobar una gran diversitat de productes, tant d’artesania, com d’agroalimentaris, des de formatges i sobrassades, a pastes i licors.

Un cop acabada la processó, la gernació s'ha dispersat, i molts han aprofitat per visitar la Fira de Sant Antoni de la Contramurada i el Mercat de Dàtils i Taronges situada a la plaça de Sant Antoni.