Amb la guindola alçada enlaire i visibles exclamacions d’alegria, ha arribat el caixer senyor, Carlos de Salort, davant la Banda de Música, per encetar un dels actes més esperats de les festes de Ciutadella, el Caragol des Born. Ha estat el moment en què ha començat a sonar el jaleo, en una plaça plena, amb més de 25.000 ànimes desitjoses de bulla.

Faltaven set minuts per les sis del capvespre, quan el fabioler, Sebastià Salort, ha fet entrada a la plaça des Born. Ho ha fet, una vegada recollida la bandera al domicili del caixer casat, i havent completat el replec, amb la incorporació a la qualcada del caixer senyor i de sa capellana.

Els components de la negra filera han anat arribant a l’antiga plaça d’armes de la ciutat de ponent, plena de gent, però encara amb l’aforament màxim incomplet. Instants abans de l’entrada del caixer senyor hi havia 25.000 persones, amb un marge, encara, de 2.500 espectadors més. Ràpidament han desfilat el centenar de cavalls que conformaven avui la qualcada.

I tot just passaven tres minuts de les sis, quan, amb un bot, el caixer noble ha iniciat a la plaça de la Catedral la carrera, enfilant pel Carrer Major per entrar al galop a la gran àgora, presidida per l’històric obelisc, per encetar el Caragol des Born. Ha estat una entrada neta, i seguit de molt a prop per sa capellana, Josep Manguán.

El Caragol no es podria entendre sense la música, dirigida por Joan Mesquida | Gemma Andreu

Amb un passadís ben ample ha arribat De Salort al bell mig de la plaça. Han començat a sonar les notes d’«El Postillón de la Rioja». Era el moment àlgid, on cavalls i cavallers es lluïen, oferint un espectacle de gran plasticitat.

Després dels primers bots ha començat la primera volta del caragol, amb el fabioler al capdavant, seguit del caixer fadrí, Jordi Capó, portador de l’emblema amb la creu de Malta.

50 minuts

La primera volta del Caragol des Born, amb música, ha durat quinze minuts, igual que la segona, en aquest cas, sense l’acompanyament instrumental. I a les 18.30 hores ja començava la tercera, de nou amb l’animació que proporcionen les notes del jaleo.

Ben a l’inici d’aquest darrer pas de la qualcada davant la tarima, s'ha produït un accident, a poca distància de l’escenari. La música s'ha aturat, per facilitar la intervenció del dispositiu de seguretat.

Una barrera formada per membres del dispositiu de seguretat ha permès atendre a un jove ferit | Gemma Andreu

Efectius de Policia Local, Creu Roja i Protecció Civil han socorregut el ferit, un home de 32 anys amb ferides al cap que havia quedat semiinconscient. Ràpidament ha pogut ser evacuat sense problemes, caminant amb l’ajuda de dos membres de la Creu Roja, escortats per una formació en cunya, tal com assagen prèviament els integrants del dispositiu, per garantir una extracció ràpida i efectiva. La ràpida intervenció ha permès que el jove fos evacuat primer a l'hospital de campanya situat al col·legi Joan Benejam, i després s'ha traslladat al Canal Salat per a una valoració metge.

L’espectacle s'ha interromput només cinc minuts. La música ha tornat a sonar i els cavallers han continuat passant davant la música, fent gaudir als de baix, que braços amunt, acompanyaven els bots dels cavalls. Eren ja els darrers instants d’aquest primer acte multitudinari, després del Primer Toc de Fabiol que ha inaugurat els dos dies grans de Ciutadella.

Quan els darrers genets passaven per davant la música, el fabioler ja s'allunyava de la multitud, sortint de la plaça pel carrer Major des Born, per dirigir-se ja cap a Sant Joan de Missa, per a celebrar-hi les Completes. L’acte més esperat ha arribat al seu final, i ha començat un moment també molt apreciat pels cavallers, l’anada fins a l’ermita que és l’origen d’aquesta festa centenària, que perdura al ponent insular.