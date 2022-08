Es Consell reforçarà,

si no passa lo contrari, es bus amb es seu horari per sa gent que el vulgui emprar, mos hi haurem d'acostumar, ara serà necessari, que deixem estacionari es cotxo particular.





Preu simbòlic, no és abús, si no ho 'guéssim comparat, que a sa resta de s'Estat de franc sa gent farà ús, però anant en autobús quan estàs acalorat, en es preu anirà inclús dur s'aire condicionat.