El metge Anton Soler diu que fins que no posem cada dia a la portada del diari notícies del canvi climàtic no es començarà a resoldre el problema. «Posar en portada» és una metàfora per demanar que els mitjans i la societat posin un tema en el focus informatiu perquè s’actuï d’urgència. Comptar cada una de les víctimes de la violència masclista en els informatius de televisió ha exercit aquesta funció. També durant la covid, veure el nombre de pacients a les UCI i la dada diària de les defuncions, ajudava a entendre les dures mesures de prevenció.

Ara, un dels temes crítics és la salut mental. Imaginin que cada dia, als informatius de la televisió, a la portada del diari, s’informés de cada suïcidi o del nombre acumulatiu d’intents de treure’s la vida. Seria possiblement insuportable, però tal vegada serviria per considerar d’urgència l’atenció a la salut mental.

No és només una conseqüència de la pandèmia, dels efectes del confinament, sinó que fa temps que els estils de vida i el consum social de drogues, deterioren la salut mental de moltes persones.

Els joves són un dels grups més afectats. Si són menors d’edat i tenen una crisi, a Menorca no hi ha unitat d’ingrés. Han d’anar a Son Espases. Només hi ha nou llits per a adults al ‘Mateu Orfila’. A la nostra Illa hi ha 17.000 persones amb un diagnòstic d’una malaltia mental. I els mitjans, professionals i assistencials, són molt pocs.

La forma en què aquestes situacions afecten les famílies és terrible. Moltes ho viuen en silenci. Si un es trenca una cama anirà a l’hospital. Però si un membre de la família pateix un problema mental massa vegades no surt de casa per evitar l’estigma social. Fa falta també molta feina de prevenció i de conscienciació. Fins i tot els equips d’atenció pedagògica demanen mirar com afecta les escoletes.

Li hem de donar a la salut mental el tractament de pandèmia?